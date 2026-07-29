Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Konzernweit legte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Bereinigt um Währungseffekte und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen steigerte L'Oreal den Umsatz um 6,3 Prozent. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der operative Gewinn legte im gesamten ersten Halbjahr um 6,8 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro zu. Die Aktien des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 395,0 auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 211,49 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der L'Oreal Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -17,53 %/+13,15 % bedeutet.