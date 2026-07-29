🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • L'Oreal starkes Wachstum Q2 durch Haarpflege
    • Umsatz plus 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro
    • Operativer Gewinn H1 plus 6,8 Prozent auf 5,06 Mrd
    Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Konzernweit legte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Bereinigt um Währungseffekte und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen steigerte L'Oreal den Umsatz um 6,3 Prozent. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der operative Gewinn legte im gesamten ersten Halbjahr um 6,8 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro zu. Die Aktien des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 395,0 auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 211,49 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der L'Oreal Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -17,53 %/+13,15 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Konzernweit legte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro zu, wie das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     