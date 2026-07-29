Knorr-Bremse Aktie: Neuer Ausblick 2030, operativ 2026 deutlich gestärkt
Knorr-Bremse schaltet in den Wachstumsmodus: neuer 2030-Ausblick, angehobene Ziele für 2026 und starke Q2-Zahlen untermauern die Strategieoffensive „Growth Beyond“.
Foto: Knorr-Bremse AG
- Knorr‑Bremse legt neuen mittelfristigen Ausblick für 2030 vor: Umsatz ~€10 Mrd., operative EBIT‑Marge ~16%, Cash Conversion Rate >90% und Return on Capital Employed >25%.
- Vorstand beschließt Wachstumsoffensive „Growth Beyond“ auf Basis des Strategieprogramms BOOST, mit Fokus auf Steigerung des profitablen Wachstums bei Erhalt der Effizienzgewinne.
- Operativer Ausblick 2026 wurde angehoben: Umsatz nun 8.100–8.300 Mio. EUR (vorher 8.000–8.300), operative EBIT‑Marge 14,0–14,5% (vorher rund 14%) und Free Cashflow 750–850 Mio. EUR.
- Vorläufige Q2/2026‑Kennzahlen: Auftragseingang ~€2,20 Mrd., Umsatzerlöse ~€2,14 Mrd., operative EBIT‑Marge 14,2%, Free Cashflow €262 Mio., Periodenergebnis ~€174,3 Mio. (EPS €1,08).
- Strategieprogramm BOOST erzielte das Kernziel (EBIT‑Marge >14%: 14,2% in Q2/26) und Knorr‑Bremse erwartet, auch die 2026‑Prognosen für Umsatz (8–9 Mrd.) und Cash Conversion Rate (80–90%) zu erreichen.
- Ausblick basiert auf aktuellen Annahmen (u.a. keine Verschärfung der Krise im Nahen Osten), umfasst Effekte der duagon‑Akquisition und unterliegt Unsicherheiten, sodass Abweichungen möglich sind.
Der nächste wichtige Termin, Q2/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 110,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,56 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.257,22PKT (-0,60 %).
+1,93 %
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