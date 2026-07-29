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    WDH

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    Airbus stellt Langstreckenrekord mit 24-Stunden-Flug auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus A350 ULR setzte neuen Rekord nach 24 Stunden
    • Qantas erhält bald die erste A350-1000ULR Maschine
    • Projekt Sunrise will Nonstopflüge Sydney London ab 2027
    WDH - Airbus stellt Langstreckenrekord mit 24-Stunden-Flug auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In Überschrift, dem 1. Satz und im 2. Absatz wurde klargestellt, dass der Flug mit einer Maschine von Airbus und nicht mit einem Qantas-Flugzeug durchgeführt wurde. Qantas soll Flugzeuge des Typs im kommenden Jahr erhalten.)

    MELBOURNE/TOULOUSE (dpa-AFX) - Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt. Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23.000 Kilometer zurückgelegt hatte. Eine erste Maschine des Typs A350-1000ULR soll im kommenden Jahr an die australische Fluggesellschaft Qantas übergeben werden.

    "Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren - und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben", teilte Airbus mit. Die Maschine übertraf die bisherige Rekorddauer eines Demonstrationsflugs von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden. Ob der Flug offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, war aber zunächst unklar.

    Der Testflug war Teil des von Qantas seit Jahren geplanten "Project Sunrise". Die Fluggesellschaft will ab Oktober 2027 erstmals Nonstop-Flüge von Sydney nach London anbieten, später soll auch New York ohne Zwischenstopp angeflogen werden. Je nach Wetterlage sollen die Maschinen rund 19 bis 21 Stunden unterwegs sein.

    Großes Interesse weckte der Flug auch im Internet: Nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 verfolgten ihn mehr als 3,6 Millionen Menschen. Damit war der Test einer der meistbeobachteten Flüge aller Zeiten.

    Für das Projekt bestellte Qantas zwölf speziell angepasste Airbus A350-1000ULR - das Kürzel ULR steht für Ultra Long Range. Die Maschinen verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen und bieten Platz für 238 Passagiere. Die erste Maschine soll im April 2027 ausgeliefert werden. Um der Ermüdung während der Ultralangstreckenflüge entgegenzuwirken, sollen die Piloten in Vier-Stunden-Schichten arbeiten./cfn/DP/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qantas Airways Aktie

    Die Qantas Airways Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 6,262 auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qantas Airways Aktie um +1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qantas Airways bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..







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