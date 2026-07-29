CoreWeave Registered (A) Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 29.07.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei CoreWeave Registered (A) insgesamt ein Minus von -40,87 % zu verkraften.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,02 % auf 54,58€. Damit verliert die Aktie -4,76 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 54,58€, mit einem Minus von -8,02 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -25,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) -14,32 % verloren.

Während CoreWeave Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,23 %. Damit gehört CoreWeave Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,53 % 1 Monat -37,95 % 3 Monate -40,87 % 1 Jahr -43,87 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 29.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,40 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.