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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, SDAX glänzt: Deutsche Indizes trotzen Wall-Street-Rutsch

    Deutsche Indizes zeigen heute ein gemischtes Bild, während die Wall Street deutlich schwächelt – vor allem kleinere Werte und Technologietitel stechen hervor.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, SDAX glänzt: Deutsche Indizes trotzen Wall-Street-Rutsch
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Indizes und der Wall Street. Der DAX notiert aktuell bei 25.471,80 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,12 Prozent leicht im negativen Bereich. Deutlicher unter Druck steht der MDAX, der bei 32.264,91 Punkten um 0,58 Prozent nachgibt. Damit entwickeln sich die Standard- und Nebenwerte im MDAX schwächer als die Schwergewichte im DAX. Positiv sticht hingegen der SDAX hervor: Der Index der kleineren deutschen Werte steigt um 1,05 Prozent auf 18.564,33 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten deutschen Indizes. Auch der TecDAX kann zulegen und gewinnt 0,22 Prozent auf 3.850,81 Punkte, was auf eine vergleichsweise robuste Entwicklung der Technologiewerte hindeutet. Deutlich schwächer präsentiert sich dagegen die US-Börse. Der Dow Jones fällt um 1,63 Prozent auf 51.923,75 Punkte und verzeichnet damit einen klaren Rückgang. Auch der breiter gefasste S&P 500 liegt mit 0,85 Prozent im Minus bei 7.370,53 Punkten. Damit sind die Verluste an der Wall Street spürbar stärker als die überwiegend moderaten Bewegungen an den deutschen Aktienmärkten, wo vor allem kleinere Werte und Technologietitel heute relative Stärke zeigen.

    DAX

    Rheinmetall setzte sich mit +5,37% an die Spitze, gefolgt von Scout24 (+5,33%) und Siemens Healthineers (+4,51%). Auf der Verliererseite lagen RWE (-2,65%), Siemens Energy (-3,24%) und Infineon Technologies (-6,21%). Damit beträgt die Spannweite zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer im DAX 11,58 Prozentpunkte.

    MDAX

    Lanxess führte die Gewinnerliste mit +3,49% an, dahinter KRONES (+2,62%) und Nordex (+2,19%). Deutlich schwächer zeigten sich AUTO1 Group (-5,70%), Salzgitter (-5,90%) und SILTRONIC AG (-7,61%). Die Differenz zwischen Spitzengewinner und Tiefstverlierer beträgt 11,10 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX stachen Shelly Group (+11,02%), GFT Technologies (+9,77%) und MLP (+8,02%) hervor. Die größten Rückgänge verbuchten Basler (-3,49%), ASTA Energy Solutions (-5,82%) und PVA TePla (-6,17%). Die Topwerte dominierten hier klar gegenüber den Flops.

    TecDAX

    TeamViewer lag mit +6,43% vorn, gefolgt von Siemens Healthineers (+4,51%) und Carl Zeiss Meditec (+4,45%). Auf der Verliererseite fanden sich PVA TePla (-6,17%), Infineon Technologies (-6,21%) und SILTRONIC AG (-7,61%). Auffällig sind Überschneidungen: Siemens Healthineers erscheint auch in den DAX-Topwerten, während SILTRONIC und PVA TePla mehrfach als Schwächste auftreten. Die Spannweite hier beträgt 14,04 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Salesforce führte die Gewinner mit +3,50% an, gefolgt von Chevron (+2,55%) und Visa (A) (+1,77%). Die größten Verluste zeigten Boeing (-4,09%), Goldman Sachs Group (-4,55%) und Caterpillar (-7,18%). Abstand zwischen bestem Tageswert und größtem Abschlag: 10,68 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Besonders starke Ausschläge im S&P 500: Garmin kletterte um +18,84%, Cognizant Technology Solutions (A) um +11,18% und GE Healthcare Technologies um +10,15%. Auf der Gegenseite fielen Masco (-10,46%), Vertiv Holdings Registered (A) (-16,93%) und Lennox International (-19,72%) deutlich. Hier sind sowohl die größten Tagesgewinne als auch die größten Verluste zu finden; die Differenz zwischen Top und Flop beträgt 38,56 Prozentpunkte.



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