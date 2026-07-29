Ägypten meldet Brand auf LNG-Terminalschiff

Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.





Und Nigeria versucht die letzten 10 Jahre schon ihre Förderung zu steigern. Die haben es nie geschaftt die letzten Jahre, die von der OPEC ihnen zugestandene Quote überhaupt zu erreichen. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt die Produktion erheblich erhöhen?





Ölvorkommen sind keine unterirdischen Tanks in die man ein Loch bohrt und einfach abzapfen kann.





Die am leichtesten zu fördernden Ölvorkommen liegen zum größten Teil - am persischen Golf. Pech gehabt.





Im übrigen halten sich auch die US-Frackingfirmen zurück, ihre Förderung extrem auszubauen. Sie setzen eher auf langsames Wachstum. Und die Felder am Golf altern - auch das ist ein langsamer Vorgang. Was langsam knapper wird ist billiges Öl, teures gibt es genug. Ungefähr 1 Billion Barrel billiges Öl ist noch da, das sind 30 Jahre Zeit in dem man sich etwas besseres überlegen muss. Teures Öl oder etwas anders. China versucht "etwas anderes", da die keine Lust mehr auf Ölkrisen haben.





Stellen Sie sich das so vor. Sie finden Ölscheisch ein neues Feld. Ihre Ingenieure sagen: Wir können Förderanlagen bauen die 100.000 Barrel am Tag fördern, das kostet 10 Mrd. Oder welche die 150.000 schaffen, das kostet 20 Mrd. Die Menge des Öls ist im zweiten Fall sogar etwas niedriger da es durch den höheren Abfluß mehr verlorene Taschen und Druckabfall gibt.



