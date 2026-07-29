Ägypten meldet Brand auf LNG-Terminalschiff
- Brand auf zwei Schiffen im Hafen von Damietta
- Regasifizierer und Speicherschiff schnell gesichert
- Keine Verletzten oder Todesopfer nach Brandbekämpfung
KAIRO (dpa-AFX) - Im Hafen von Damietta im Norden Ägyptens ist auf zwei Schiffen ein Brand ausgebrochen. Betroffen waren ein Regasifizierungsschiff - eine schwimmende LNG-Terminalanlage - und ein Speicherschiff, teilte das ägyptische Erdölministerium mit. Die Situation sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.
Einsatzkräfte und Feuerwehrteams hätten den Brand nach den geltenden Notfallplänen bekämpft. Verletzte oder Tote habe es nicht gegeben. Eine Ursache für den Brand wurde nicht genannt. Die zuständigen Behörden arbeiteten daran, die Folgen des Brandes zu bewerten.
Der Hafen- und Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping Services hatte zuvor eine Explosion an einem LNG-Terminal gemeldet. Der Vorfall habe sich während des Entladens einer Ladung ereignet. Die betroffenen Schiffe seien sicher aus dem Hafenbereich verlegt worden, hieß es. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden auch hier nicht genannt./arj/DP/zb
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)