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    Waldbrand auf Kreta

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    Rund 6.000 Urlauber werden evakuiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Evakuierung von Agia Galini wegen großer Waldbrände
    • Rund 6000 Urlauber nach Tymbaki evakuiert und versorgt
    • Zwei Einsatzkräfte starben im dichten Rauch umzingelt
    Waldbrand auf Kreta - Rund 6.000 Urlauber werden evakuiert
    Foto: Siarhei - 356130783

    RETHYMNON (dpa-AFX) - Wegen des unkontrollierten Waldbrandes auf Kreta hat der griechische Zivilschutz die Evakuierung des Ferienorts Agia Galini an der Südküste der Insel angeordnet. Medienberichten zufolge sollen rund 6.000 Urlauber betroffen sein. Sie sollen in Richtung Südosten zur Ortschaft Tymbaki gebracht werden.

    Feuerwehrleute kommen in Flammen um

    Der Brand in der Region der Ortschaft Nea Krya Vrysi tobt seit den Mittagsstunden. Stürmische Winde treiben die Flammen voran, der Wind ist so stark, dass Löschhubschrauber und -flugzeuge ihre Einsätze abbrechen mussten. Zwei Rettungskräfte kamen in den Flammen ums Leben - sie hatten nach Angaben der Feuerwehr im dichten Rauch die Orientierung verloren und wurden vom Feuer umzingelt.

    Die Feuerfront soll rund 15 Kilometer lang sein. Auf Satellitenbildern der Nasa und der europäischen Wetter-Satellitenorganisation Eumetsat sind die Ausmaße und die gewaltige Rauchentwicklung zu sehen.

    Für weite Teile Griechenlands gilt laut Ministerium für Bürgerschutz in den kommenden Tagen die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr. Die für die Jahreszeit typischen starken Meltemi-Winde aus Norden erhöhen die Gefahr großflächiger Feuer, die nur schwer unter Kontrolle zu bekommen sind./axa/DP/he







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