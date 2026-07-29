Silberpreis im Höhenflug +1,06 % auf 57,73 USD

+1,06 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,47 % 1 Monat -1,96 % 3 Monate -21,80 % 1 Jahr +49,89 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 57,73. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,48643USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 57,73USD ein Wert von 11.788,8USD geworden – ein Gewinn von +135,78 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.