Der Mainstream geht davon aus, dass die Fed heute die Zinsen nicht anhebt - aber es wäre für die Märkte besser, wenn sie es doch täte! Warum? Hebt die Fed die Zinsen nicht an, dürften die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen - was für die Aktienmärkte mittelfristig nicht gut wäre. Nur wenn die US-Notenbank die Zinsen anhebt, wird das Mantra des neuen Fed-Warsh glaubwürdiger, ernsthaft die Inflation bekämpfen zu wollen. Ein Aspekt ist die schwindende Aussicht auf ein absehbares Ende des Iran-Krieges, der die Energiepreise hoch bleiben lässt. Trump läuft in die vom Iran gestellte Eskalations-Falle: er will das Land in den nächsten Tagen massiv bombardieren nach dem überraschenden Angriff auf die US-Militärbasis in Jordanien..

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Das Video "Warum die Fed die Zinsen anheben sollte - und Trump tappt in Iran-Falle! " sehen Sie hier..