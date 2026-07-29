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    Marktgeflüster

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    Warum die Fed die Zinsen anheben sollte - und Trump tappt in Iran-Falle!

    Warum? Hebt die Fed die Zinsen nicht an, dürften die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen - was für die Aktienmärkte mittelfristig nicht gut wäre.

    Der Mainstream geht davon aus, dass die Fed heute die Zinsen nicht anhebt - aber es wäre für die Märkte besser, wenn sie es doch täte! Warum? Hebt die Fed die Zinsen nicht an, dürften die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen - was für die Aktienmärkte mittelfristig nicht gut wäre. Nur wenn die US-Notenbank die Zinsen anhebt, wird das Mantra des neuen Fed-Warsh glaubwürdiger, ernsthaft die Inflation bekämpfen zu wollen. Ein Aspekt ist die schwindende Aussicht auf ein absehbares Ende des Iran-Krieges, der die Energiepreise hoch bleiben lässt. Trump läuft in die vom Iran gestellte Eskalations-Falle: er will das Land in den nächsten Tagen massiv bombardieren nach dem überraschenden Angriff auf die US-Militärbasis in Jordanien..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Warum die Fed die Zinsen anheben sollte - und Trump tappt in Iran-Falle! Der Mainstream geht davon aus, dass die Fed heute die Zinsen nicht anhebt - aber es wäre für die Märkte besser, wenn sie es doch täte!
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