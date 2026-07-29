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    Vinci steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vinci steigert Umsatz im ersten Halbjahr auf 35,6 Mrd
    • Gewinn steigt fast zehn Prozent auf rund 2,1 Mrd
    • Bau- und Energiekonzern mit Flughäfen und Mautstraßen
    Vinci steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci hat Umsatz und Gewinn auch dank der guten Entwicklung im Bereich Energielösungen gesteigert. Der Erlös sei im ersten Halbjahr zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast zehn Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu. Die Zahlen entsprachen in etwa den Erwartungen von Analysten. Der im EuroStoxx 50 notierte Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr. Vinci ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen./he/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (29. Juli 2026, 19:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,91 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +14,12 %/+33,83 % bedeutet.






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