Renault schneidet besser ab als erwartet - Prognose bestätigt

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert. Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der französische Autobauer besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete der VW-Konkurrent einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr./zb/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 28,15 auf Tradegate (29. Juli 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,63 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+59,97 % bedeutet.