Börsen Update USA - 29.07. - Dow Jones schwach -1,53 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.978,03 PKT und fällt um -1,53 %.

Top-Werte: Salesforce +4,37 %, Visa (A) +2,50 %, Chevron Corporation +1,81 %, Coca-Cola +1,19 %, Walmart +1,09 %

Flop-Werte: Caterpillar -6,62 %, Goldman Sachs Group -3,82 %, Sherwin-Williams -2,89 %, Boeing -2,85 %, NVIDIA -2,47 %

Der US Tech 100 steht bei 27.581,10 PKT und verliert bisher -0,77 %.

Top-Werte: GE Healthcare Technologies +10,83 %, Adobe +6,68 %, Intuit +6,55 %, Datadog Registered (A) +6,00 %, Workday (A) +5,77 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -7,47 %, Micron Technology -6,62 %, CoreWeave Registered (A) -6,61 %, Nebius Group Registered (A) -6,23 %, SanDisk Corporation -5,88 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.385,10 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: Garmin +17,44 %, Cognizant Technology Solutions (A) +11,37 %, GE Healthcare Technologies +10,83 %, EPAM Systems +6,86 %, Gartner +6,71 %

Flop-Werte: Lennox International -19,32 %, Vertiv Holdings Registered (A) -16,03 %, Masco -9,82 %, Coherent -7,85 %, Lumentum Holdings -7,47 %

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