Lumentum Holdings Aktie fällt am 29.07.2026 um -7,47 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lumentum Holdings Aktie. Sie fällt um -7,47 % auf 536,70€. Der Kursrückgang der Lumentum Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,47 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Lumentum Holdings Aktionäre einen Verlust von -23,00 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -28,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +79,92 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,98 % 1 Monat -26,66 % 3 Monate -23,00 % 1 Jahr +519,58 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 29.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,46 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,97 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.