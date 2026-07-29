US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert
Für Sie zusammengefasst
- Fed belässt Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent
- Entscheidung der Fed war von Volkswirten erwartet
- Leitzins in den USA seit Dezember unverändert
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Damit bleibt der Leitzins in den USA seit dem vergangenen Dezember unverändert./jsl/jkr/he
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