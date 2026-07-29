Proiranische Milizen im Irak drohen mit Vergeltung
- Iran-nahe Milizen im Irak kündigen Vergeltung an
- Islamischer Widerstand droht gezielt den USA und Saudi
- PMF sind Teil des irakischen Sicherheitsapparats
BAGDAD (dpa-AFX) - Iran-nahe Milizen im Irak haben nach den jüngsten Angriffen der USA und Saudi-Arabiens auf Stellungen der schiitischen Volksmobilisierungskräfte (PMF) mit Vergeltung gedroht. Eine Reaktion gegen die USA sei "unvermeidlich", teilte die proiranische Gruppierung "Islamischer Widerstand im Irak" mit. Sie könne sich unter Umständen auch gegen deren "Instrumente in Saudi-Arabien" richten.
Der "Islamische Widerstand im Irak" ist ein informelles Bündnis proiranischer, schiitischer Milizen. Viele ihrer Kämpfer und Anführer gehören gleichzeitig den PMF an. Auch die PMF sind ein Bündnis aus vorwiegend schiitischen und Iran-treuen Milizen im Irak. Die PMF sind gleichzeitig auch Teil des irakischen staatlichen Sicherheitsapparats. Das Bündnis "Islamischer Widerstand im Irak" agiert als inoffizielles Schattennetzwerk außerhalb des legalen Rahmens der PMF.
Die US-saudischen Angriffe haben saudischen Regierungsangaben zufolge Zielen gegolten, von denen zuvor Angriffe auf saudische Ölanlagen ausgegangen seien. Der "Islamische Widerstand im Irak" wies in seiner Erklärung eine Beteiligung an Angriffen auf den saudischen Staat oder dessen Einrichtungen zurück./arj/DP/he
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)