JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zweitquartals- und Halbjahreszahlen des Luxusgüterkonzerns hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei die Aktie unter Druck geraten. Sie schließt darauf, dass Anleger offenbar die nachhaltige Wachstumsperspektive hinterfragen. Die Expertin erhöhte zwar etwas ihre Umsatz- und Ebit-Schätzungen. Das dennoch gesenkte Kursziel begründete sie vor dem Hintergrund der gestiegenen Volatilität mit der Annahme höherer Kapitalkosten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,70 % und einem Kurs von 1.523EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1800
Kursziel alt: 2000
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1800
Kursziel alt: 2000
Währung: EUR
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