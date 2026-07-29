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    Aktien New York

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    US-Börsen vor Tech-Zahlen im Minus - Leitzins unverändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger nehmen Gewinne bei Standardwerten mit
    • Fed belässt Leitzins unverändert, Nasdaq schwächelt
    • Ölpreise steigen stark nach iranischen Angriffen
    Aktien New York - US-Börsen vor Tech-Zahlen im Minus - Leitzins unverändert
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger nehmen am Mittwoch bei Standardwerten Gewinne mit und bleiben auf Abstand zum Technologiesektor. In ersten Reaktionen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wurden die Verluste aber etwas geringer, vor allem an der Nasdaq. Der Leitzins wurde erwartungsgemäß unverändert belassen. Anleger schauen nun gespannt auf die nach Börsenschluss folgenden Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .

    Bei den zuletzt favorisierten Standardwerten wurden erst einmal Gewinne mitgenommen. Während die Ölpreise wieder deutlich anzogen, quittierte der seinem Rekord nahe stehende Dow Jones Industrial eine Strecke von fünf Gewinntagen mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 51.997 Punkte.

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    Im Technologiebereich geht die Durststrecke dagegen weiter, dem Nasdaq 100 bleibt auch am Mittwoch eine Erholung verwehrt. Nach fünf schwachen Handelstagen könnte ein sechster hinzukommen, denn nach dem Fed-Entscheid lag der technologielastige Leitindex mit 0,3 Prozent im Minus bei 27.683 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 7.401 Punkte nach.

    Die Ölpreise zogen wieder stark an, weil neue iranische Attacken die jüngste Hoffnung auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zunichtemachen. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an. Dies trieb zwar die Kurse der großen US-Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil an. Fluggesellschaften hingegen litten darunter.

    Im Standardwerte-Bereich wurden einige Aktien wieder von Zahlenvorlagen bewegt. Papiere des Kreditkartenanbieters Visa entwickelten sich mit einem Anstieg um 0,2 Prozent immerhin besser als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang von JPMorgan. Mit 2,6 Prozent ein Dow-Verlierer waren die Titel von Procter & Gamble wegen enttäuschender Zahlen und einem verhaltenen Ausblick.

    Als Schlusslicht im Dow ging die jüngste Talfahrt bei Caterpillar um sechs Prozent weiter. Die Titel des Baumaschinenherstellers folgten damit weiter der Abneigung, die Anleger seit geraumer Zeit für Aktien mit KI-Bezug haben. Die Titel erreichten ihr niedrigstes Niveau seit April nach einem Kommentar des Analysehauses Baird mit dem Argument, dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte.

    Im Nebenwertebereich kam der Autovermieter Avis Budget wegen eines enttäuschenden Quartalsberichts mit fast zehn Prozent unter die Räder. Aktien von Ford setzten dagegen ihren Höhenflug fort. Der Autobauer hob zur Zahlenvorlage seine Jahresgewinnprognose an. Ein besonders starkes Plus von elf Prozent verzeichnete GE Healthcare . Der Gesundheitstechnik-Hersteller übertraf die Erwartungen.

    Im Chipsektor fassten sich die Anleger weiter kein Herz, nachdem die Branche zuletzt kräftig Federn lassen musste. Zur Schwäche trugen am Mittwoch NXP Semiconductor und der Chipausrüster KLA nach Zahlen bei. Immerhin überzeugte aber der Speicherhersteller Seagate , dessen Kurs sich um mehr als sieben Prozent erholte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,93 % und einem Kurs von 687,4 auf Tradegate (29. Juli 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +37,54 %/+83,38 % bedeutet.





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