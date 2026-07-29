JPMorgan senkt Ziel für Hermes auf 1800 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,70 % und einem Kurs von 1.523 auf Tradegate (29. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -12,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 160,10 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.985,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.795,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.320,00EUR was eine Bandbreite von +18,40 %/+53,03 % bedeutet.