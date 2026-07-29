ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Hermes auf 1800 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel Hermes auf 1800 Euro
- Einstufung Neutral trotz leicht übertroffener Zahlen
- Senkung des Kursziels wegen gestiegener Volatilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zweitquartals- und Halbjahreszahlen des Luxusgüterkonzerns hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei die Aktie unter Druck geraten. Sie schließt darauf, dass Anleger offenbar die nachhaltige Wachstumsperspektive hinterfragen. Die Expertin erhöhte zwar etwas ihre Umsatz- und Ebit-Schätzungen. Das dennoch gesenkte Kursziel begründete sie vor dem Hintergrund der gestiegenen Volatilität mit der Annahme höherer Kapitalkosten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:16 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,70 % und einem Kurs von 1.523 auf Tradegate (29. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -12,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 160,10 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.985,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.795,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.320,00EUR was eine Bandbreite von +18,40 %/+53,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1800 Euro
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