ENI - Aktie gewinnt kräftig - 29.07.2026

Die ENI Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,57 % auf 23,525€. Damit gewinnt die Aktie +1,450 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ENI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,525€, mit einem Plus von +6,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ENI ist ein integrierter italienischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Raffinerie, Chemie (Versalis) und zunehmend erneuerbare Energien. Stark in Exploration & Produktion, v. a. in Afrika und im Mittelmeerraum. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, TotalEnergies, Repsol. USP: starke Position in Gas/LNG, technologische Expertise in Offshore- und Tiefseeprojekten, wachsendes Low-Carbon-Portfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ENI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,98 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die ENI Aktie damit um +7,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ENI eine positive Entwicklung von +37,25 % erlebt.

Während ENI heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

ENI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,79 % 1 Monat +17,38 % 3 Monate -5,98 % 1 Jahr +49,88 %

Informationen zur ENI Aktie

Stand: 29.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ENI Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,90 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,22 %. Equinor notiert im Plus, mit +6,40 %. Shell notiert im Plus, mit +1,78 %. Repsol legt um +4,93 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +3,08 %.

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Ob die ENI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.