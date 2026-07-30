Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 24-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Gold Mining, Banyan Gold, Canada Nickel, Discovery Mining, Endeavour Silver, Equinox Gold, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, GoGold Resources, IsoEnergy, Millennial Potash, Mogotes Metals, OR Royalties, Osisko Gold Group, Sibanye-Stillwater und Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 30.07.2026, 08:30, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Rohstoffe stehen heute stärker denn je im Mittelpunkt der Weltpolitik. Ob Kupfer, Seltene Erden oder Lithium – sie sind der Schlüssel für Energiewende, Digitalisierung und Verteidigung. Wer den Zugang zu diesen strategischen Ressourcen sichert, stärkt seine wirtschaftliche Unabhängigkeit und technologische Zukunft. Entsprechend prägen geopolitische Spannungen und der Wettbewerb um sichere Lieferketten die Rohstoffmärkte zunehmend.

Für Anleger eröffnet diese Entwicklung attraktive Perspektiven. Langfristige Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot – ein Umfeld, das hochwertige Rohstoffprojekte in den Fokus rückt. Umso wichtiger ist es, die großen Trends frühzeitig zu erkennen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre und viele interessante Impulse.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Mogotes Metals erhält Unterstützung von Rohstoff-Gigant Rio Tinto

Rio Tinto wird durch eine Beteiligung in Höhe von 21.271.500 CA$ zu einem Preis von 0,70 CA$ pro Einheit eine anfängliche Beteiligung von ca. 5 % an Mogotes erwerben. Rio Tinto und Mogotes werden endgültige, ausführliche Vereinbarungen aushandeln mit denen eine strategische und technische Allianz für das Projekt „Filo Sur“ und das gesamte Vicuña-Portfolio begründet wird.

News: Mogotes Metals gibt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar durch Rio Tinto und geplante Bildung einer strategischen und technischen Allianz bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold stößt auf weitere Goldschichten

Das Unternehmen hat im Powerline-Vorkommen südwestlich des hochgradigen Hauptkerns weitere hochgradige Gold-Mineralisierungen durchbohrt, darunter 1,55 g/t Au auf 5,4 Metern und 2,08 g/t Au auf 4,1 Metern.

News: Banyan Gold setzt die Abgrenzung hochgradiger Zonen im Bereich „Powerline Southwest“ des AurMac-Projekts im Yukon (Kanada) fort

Fortuna Mining liefert exzellente Quartalszahlen

Die Produktion belief sich im zweiten Quartal 2026 auf insgesamt 72.217 Goldäquivalent-Unzen und lag damit über den 71.229 GEO im zweiten Quartal 2025.

News: Fortuna meldet für das zweite Quartal 2026 eine Produktion von 72.217 Unzen Goldäquivalent und treibt wichtige Wachstumsinitiativen voran

Fury Gold Mines stößt auf bisher massivste Goldschicht

Das bedeutendste Ergebnis der jüngst gemeldeten Bohrserie ist die Konversionsbohrung 26EC-115, die 7,01 g/t Gold auf 21,0 Meter, einschließlich 10,27 g/t Gold auf 11,0 Meter durchteufte.

News: Fury meldet einen Abschnitt mit 7,0 g/t Gold auf 21,0 Metern bei Eau Claire und setzt eine dritte Bohranlage ein

Southern Cross Gold stößt auf mehr als 26g/t Gold

Zu den besten Ergebnissen zählten 26,2 g/t Au auf 0,14 Metern und 15,4 g/t Au auf 0,22 Metern, zwei von acht einzelnen hochgradigen Goldintervallen, die eine Gold-Antimon-Mineralisierung vom Typ Costerfield bestätigten.

News: Southern Cross Gold erzielt 26,2 g/t Gold bei erster Tiefbohrung unterhalb des historischen Redcastle-Goldfeldes

Dieser Newsletter wurde am 29.07.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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