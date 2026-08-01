Neue Wirtschaftlichkeitsstudie zeigt erhebliches Wertpotenzial!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 01.09.2026, 9:18 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

In einem volatilen Goldmarkt gewinnen Unternehmen an Profil, die große Ressourcen mit belastbaren technischen Studien, ausreichender Finanzierung und klaren Entwicklungsschritten verbinden. Entscheidend ist dabei nicht allein die Zahl der Unzen, sondern ob sich Projekte unter nachvollziehbaren Annahmen konzeptionell zu Minen entwickeln lassen.

Genau hier setzt GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) an. Das Unternehmen kontrolliert ein breit diversifiziertes Gold- und Gold-Kupfer-Portfolio in Nord- und Südamerika. Nach Unternehmensangaben umfasst die globale Ressourcengrundlage rund 13,1 Mio. Unzen Goldäquivalent in den Kategorien „Measured & Indicated“ sowie weitere 9,0 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie „Inferred“. Mit zwei im Jahr 2026 veröffentlichten PEAs rückt nun zunehmend die konkrete Projektentwicklung in den Vordergrund.

São Jorge: Hoher Projektwert bei überschaubarem Startkapital

Am 22. Juli 2026 reichte GoldMining (WKN: A2DHZ0) den technischen Bericht für São Jorge ein. Der Bericht trägt den Stichtag 9. Juni 2026 und dokumentiert die zuvor veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie nach NI 43-101. Damit liegt erstmals ein konzeptioneller wirtschaftlicher Rahmen für São Jorge vor. Eine PEA bleibt jedoch vorläufig, kann abgeleitete Ressourcen einbeziehen und belegt weder Mineralreserven noch eine gesicherte Wirtschaftlichkeit.

Im Basisszenario mit einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze modelliert die PEA einen Nachsteuer-Kapitalwert (NPV 5 %) von 532,5 Mio. US-Dollar, einen internen Zinsfuß von 42,4 % und eine Amortisationszeit von rund 2,8 Jahren. Diese Kennzahlen sind Projektmodellwerte und nicht mit einem Unternehmenswert oder einem garantierten wirtschaftlichen Ergebnis gleichzusetzen.

In einem zusätzlichen Sensitivitätsszenario mit 4.400 US-Dollar je Unze Gold - dem in der Juni-PEA verwendeten damaligen Spotpreis - steigt der modellierte Nachsteuer-NPV auf 836,8 Mio. US-Dollar. Der interne Zinsfuß erhöht sich auf 58,6 % und die rechnerische Amortisationszeit sinkt auf rund 2,4 Jahre. Das zeigt eine hohe Goldpreissensitivität, ohne die spätere Realisierung dieser Werte vorwegzunehmen.

Quelle: GoldMining Inc.

Besonders auffällig ist der im PEA-Modell vergleichsweise überschaubare Kapitalbedarf. Die anfänglichen Investitionen werden mit 202,2 Mio. US-Dollar veranschlagt - einschließlich Vorab-Abraum und einer Sicherheitsreserve von 25 %. Daraus ergibt sich im Basisszenario ein Verhältnis von rund 2,6 zu 1 zwischen NPV und Startkapital. Finanzierung, Detailplanung und eine spätere Bauentscheidung stehen dennoch aus.

Infrastruktur stützt das PEA-Modell

Bei Entwicklungsprojekten kann die Infrastruktur einen erheblichen Einfluss auf Kapitalbedarf, Zeitplan und Ausführungsrisiken haben. Straßen, Stromversorgung, Wasser und vorhandene Arbeitskräfte können die Umsetzung erleichtern, ersetzen aber weder Genehmigungen noch Detailengineering.

São Jorge liegt rund vier Kilometer westlich der asphaltierten Fernstraße BR-163 und verfügt über ganzjährigen Zugang, ein bestehendes Camp, Wasser sowie ein nahe gelegenes Stromnetz. Diese Standortfaktoren unterstützen den in der PEA modellierten Kapitalansatz. Ein bereits gesicherter Netzanschluss oder eine endgültige Bauinfrastruktur wird damit jedoch nicht behauptet.

Die PEA sieht einen konventionellen Tagebau mit Lkw- und Schaufelbetrieb sowie eine Aufbereitungsanlage mit 5.500 Tonnen pro Tag vor. Das Fließschema kombiniert etablierte Schwerkraft- und Laugungsverfahren, wodurch im Modell eine Goldgewinnungsrate von 90 % erreicht wird.

Über die geplante Minenlaufzeit werden All-in Sustaining Costs von 1.464 US-Dollar je zahlbarer Unze modelliert. Gegenüber der Basispreisannahme von 3.500 US-Dollar ergibt sich damit ein deutlicher rechnerischer Abstand. AISC sind jedoch keine vollständige Darstellung sämtlicher Unternehmens-, Finanzierungs- und Steuerkosten und können sich in späteren Studien verändern.

Stabiles Produktionsprofil über mindestens 10,6 Jahre

Das PEA-Modell umfasst eine Minenlaufzeit von 10,6 Jahren und eine durchschnittliche Produktion von rund 51.250 Unzen Gold pro Jahr. Für die Jahre zwei bis vier werden jeweils etwa 57.200 Unzen modelliert. Insgesamt sollen rund 543.200 Unzen Gold produziert werden. Das vergleichsweise gleichmäßige Profil kann die Projektplanung erleichtern, bleibt aber von Annahmen zu Gehalten, Gewinnung, Kosten und Betriebsverfügbarkeit abhängig.

Auch jenseits des PEA-Grubenmodells bleibt Explorationspotenzial. Das zu 100 % gehaltene Projekt umfasst 46.485 Hektar im Tapajós-Goldgürtel. Die aktuell ausgewiesene Ressource enthält rund 624.000 Unzen Gold in der Kategorie „Angezeigt“ und 129.000 Unzen in der Kategorie „Vermutet“. Der mineralisierte Korridor ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

Ein Portfolio mit Seltenheitswert

Während viele Entwicklungsunternehmen von einem einzigen Kernprojekt abhängen, verfolgt GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) seit Jahren eine Portfolio-Strategie. Das Unternehmen erwarb zahlreiche Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in früheren, schwächeren Rohstoffzyklen und entwickelt ausgewählte Vermögenswerte nun durch Bohrungen, technische Studien, Genehmigungsarbeiten und mögliche Partnerschaften weiter.

Nach dem aktuellen globalen Ressourcenüberblick entfallen auf die vollständig kontrollierten Projekte rund 13,15 Mio. Unzen Goldäquivalent in „Gemessen & Angezeigt“ und etwa 9,02 Mio. Unzen in „Abgeleitet“. Hinzu kommen strategische Beteiligungen. Die unterschiedlichen Ressourcen beruhen jedoch auf verschiedenen Stichtagen, Annahmen und technischen Berichten.

Quelle: GoldMining Inc.

Zu den wichtigsten 100-%-Vermögenswerten zählt das La-Mina-Projekt in Kolumbien, ein Gold-Kupfer-Porphyrsystem im Mid-Cauca-Gürtel. Die im April veröffentlichte und im Juni technisch dokumentierte PEA basiert auf 3.500 US-Dollar je Unze Gold, 4,70 US-Dollar je Pfund Kupfer und 40 US-Dollar je Unze Silber. Damit erhält das Portfolio neben Gold eine zusätzliche Kupferkomponente.

La Mina modelliert einen Nachsteuer-NPV von rund 1,0 Mrd. US-Dollar, einen internen Zinsfuß von 32,2 % und eine Amortisationszeit von rund 2,7 Jahren. Die anfänglichen Investitionen werden mit 523 Mio. US-Dollar angesetzt. Für die ersten fünf Jahre sieht die PEA durchschnittlich 152.400 Unzen Goldäquivalent pro Jahr vor, die modellierte Minenlaufzeit beträgt 11,2 Jahre und die AISC werden auf Nebenproduktbasis mit 1.045 US-Dollar je Goldunze angegeben. Auch diese Werte sind vorläufig und keine Reserven- oder Bauentscheidung.

Bilanzpolster und mehrere operative Katalysatoren

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen kleineren Entwicklern ist die finanzielle Ausgangslage. Nach dem Unternehmensupdate vom 25. Juni 2026 war GoldMining schuldenfrei und verfügte über rund 185 Mio. US-Dollar an Barmitteln und börsennotierten Wertpapieren. Dazu zählen Beteiligungen an U.S. GoldMining, Gold Royalty und NevGold. Der Wert börsennotierter Beteiligungen schwankt jedoch mit den jeweiligen Aktienkursen und steht nicht vollständig wie freie Liquidität zur Verfügung.

Zusätzliche Optionalität entsteht über die rund 74-%-Beteiligung an U.S. GoldMining. Deren Whistler-Projekt in Alaska weist in einer eigenen vorläufigen Studie einen modellierten Nachsteuer-NPV von rund 2,0 Mrd. US-Dollar aus. Dieser Projektwert gehört nicht eins zu eins GoldMining und darf weder mit den PEA-Werten von São Jorge und La Mina noch mit der Unternehmensbewertung einfach addiert werden.

Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an mehreren kurzfristigen Entwicklungsschritten. Zum Stand des Halbjahresupdates liefen drei Bohrgeräte in Brasilien und Kolumbien, während über U.S. GoldMining zusätzliche Arbeiten in Alaska vorbereitet wurden. Bei São Jorge stehen der Start von Vor-Machbarkeitsarbeiten, Genehmigungsfortschritte und weitere Exploration im Mittelpunkt. Diese Kombination macht aus dem früheren reinen Ressourcenportfolio zunehmend eine aktive Katalysatoren-Story.

Fazit: Vom Ressourcenhalter zum aktiven Projektentwickler

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) verbindet heute drei Ebenen: eine große Ressourcengrundlage, zwei Projekte mit konzeptionell starken PEA-Kennzahlen und ein substanzielles Bilanzpolster aus Barmitteln und Beteiligungen. São Jorge hebt sich durch den modellierten Startkapitalbedarf von rund 202 Mio. US-Dollar hervor, La Mina durch den Nachsteuer-NPV von rund 1,0 Mrd. US-Dollar. Laufende Bohrprogramme, Vor-Machbarkeitsarbeiten und mögliche Portfoliotransaktionen liefern weitere Katalysatoren.

Die Story bleibt dennoch klar entwicklungsabhängig. Keine der PEAs stellt eine Machbarkeitsstudie, Mineralreserve oder Bauentscheidung dar. Genehmigungen, Finanzierung, technische Detailarbeit, mögliche Verwässerungen, Rohstoffpreise und Kostenentwicklung können die Ergebnisse verändern. Gelingt jedoch die schrittweise Risikoreduzierung, könnte der Markt GoldMining (WKN: A2DHZ0) zunehmend als aktiven Projektentwickler mit mehreren unabhängigen Werttreibern wahrnehmen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: GoldMining Inc.: „GoldMining Files PEA Technical Report for its São Jorge Project, Brazil“, 22.07.2026; „GoldMining Issues Mid-Year 2026 Shareholder Update“, 25.06.2026; „GoldMining Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil“, 11.06.2026; „GoldMining Files PEA Technical Report for its La Mina Project, Colombia“, 08.06.2026; aktuelle Unternehmenspräsentation und globaler Ressourcenüberblick; SRC-Rohstoff-Reports; eigene Recherche und qualitative Einordnung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Dieser Werbeartikel wurde am 29.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, der São-Jorge-Bericht mit Stichtag 09.06.2026, der La-Mina-Bericht mit Stichtag 22.04.2026, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte und qualitative Einordnungen. Es wurden keine eigenen Ressourcen-, Kurs- oder Wirtschaftlichkeitsmodelle erstellt. Kennzahlen wie NPV, IRR, Amortisationszeit, AISC, Kapitalbedarf und Produktionsprofile wurden aus den Unternehmensangaben übernommen und nicht eigenständig technisch verifiziert. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der zugrunde liegenden Unternehmensmeldungen wurden von Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development bei GoldMining und qualifizierte Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt.

PEA-/Ressourcenhinweis nach NI 43-101/S-K 1300: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind konzeptionell und vorläufig. Die São-Jorge- und La-Mina-PEAs enthalten abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Erwägungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven erlauben würden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass modellierte PEA-Ergebnisse, Produktionsprofile, Kosten, Kapitalwerte, Zeitpläne oder Metallpreise realisiert werden. Projekt-NPVs sind keine Unternehmensbewertungen und dürfen nicht ohne Berücksichtigung von Eigentumsanteilen, Kapitalbedarf, Steuern, Zeitwert, Entwicklungsrisiken und unterschiedlichen Annahmen addiert werden.

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