JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit 6,3 Prozent habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum über dem Konsens von 5,6 Prozent gelegen. Eine Enttäuschung im Luxussegment sei vom Dermatologiebereich mehr als überlagert worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 390EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 328

Kursziel alt: 328

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

