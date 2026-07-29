RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Finanzinstitut mache an den notwendigen Stellen Fortschritte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ertragsentwicklung im zweiten Quartal habe positiv überrascht. Der Trend im Geschäftskundenbereich sei ermutigend, aber noch in der Frühphase./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 31,40EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
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Währung: EUR
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