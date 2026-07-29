RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 209 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +6,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,81 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/+14,70 % bedeutet.