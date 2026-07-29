ANALYSE-FLASH
RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro
- RBC bestätigt Outperform und Kursziel 225 Euro
- Bereinigtes EBIT übertraf Erwartungen um elf Prozent
- Auslieferungen Zivilflugzeuge und Rüstungsstärke
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um elf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei dies von den Auslieferungen in der Zivilflugzeugsparte sowie der Stärke des Rüstungs- und Weltraumbereichs./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 209 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +6,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,81 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/+14,70 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 225 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.
Dann interessiert auch das unqualifizierte gesulze einer/eines JennyHAM nicht.
Wenn jemand schon Zeit hat so penetrant in einem Aktienforum zu trolln...