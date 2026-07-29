Bernstein belässt L'Oreal auf 'Market-Perform' - Ziel 405 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 390 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 207,34 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -15,87 %/+15,43 % bedeutet.