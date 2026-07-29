ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt L'Oreal auf 'Market-Perform' - Ziel 405 Euro
- Bernstein lässt L'Oreal Rating auf Market-Perform
- Kursziel von 405 Euro bleibt unverändert
- Starkes zweites Quartal zeigt Rückkehr in Bestform
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 390 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +4,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 207,34 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -15,87 %/+15,43 % bedeutet.