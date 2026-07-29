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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    220,11€
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    2,67
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    166,91€
    Basispreis
    2,11
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    × 7,44
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,52 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: -4,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,27 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,83 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,67 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +4,03 %
    Platz 4
    Performance 1M: +19,25 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,03 %.

    JPMorgan Chase
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,00 %
    Chart JPMorgan Chase
    ISIN: US46625H1005
    WKN: 850628
    Die JPMorgan Chase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Procter & Gamble
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,26 %
    Chart Procter & Gamble
    ISIN: US7427181091
    WKN: 852062
    Die Procter & Gamble Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Boeing
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,34 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,99 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Nvidia-Sentiment: Einige sehen Nvidia als Gewinner des AI‑Boom (»Schaufeln verkaufen«), andere warnen vor teuren KI‑Investitionen und Bürgschaften (OpenAI) mit Risiken. Die konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht quantifiziert; eine Ansicht meint, der Totalverlust sei eingepreist. Klare Kursziele oder technische Signale fehlen.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 9
    Performance 1M: +3,34 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Verizon-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Glasfaser-Ausbau (G5) und Google-Dark-Fiber-Deal könnten künftig stärkere Erträge bringen; Q2-Zahlen zeigen höheren freien Cashflow und Dividende von 6,1%. Verschuldung hoch (~128,7 Mrd. USD) bleibt Risikofaktor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    3M
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,84 %
    Chart 3M
    ISIN: US88579Y1010
    WKN: 851745
    Die 3M Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Travelers Companies
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 11
    Performance 1M: +23,51 %
    Chart Travelers Companies
    ISIN: US89417E1091
    WKN: A0MLX4
    Die Travelers Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    Visa (A)
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 12
    Performance 1M: +10,93 %
    Chart Visa (A)
    ISIN: US92826C8394
    WKN: A0NC7B
    Die Visa (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im Dow Jones.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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