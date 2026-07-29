Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,83 %
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 2
Performance 1M: -4,27 %
Performance 1M: -4,27 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 3
Performance 1M: +3,67 %
Performance 1M: +3,67 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 4
Performance 1M: +19,25 %
Performance 1M: +19,25 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 5
Performance 1M: +8,00 %
Performance 1M: +8,00 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 6
Performance 1M: -6,26 %
Performance 1M: -6,26 %
Boeing
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 7
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 8
Performance 1M: +0,99 %
Performance 1M: +0,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Nvidia-Sentiment: Einige sehen Nvidia als Gewinner des AI‑Boom (»Schaufeln verkaufen«), andere warnen vor teuren KI‑Investitionen und Bürgschaften (OpenAI) mit Risiken. Die konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht quantifiziert; eine Ansicht meint, der Totalverlust sei eingepreist. Klare Kursziele oder technische Signale fehlen.
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: +3,34 %
Performance 1M: +3,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum: Verizon-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Glasfaser-Ausbau (G5) und Google-Dark-Fiber-Deal könnten künftig stärkere Erträge bringen; Q2-Zahlen zeigen höheren freien Cashflow und Dividende von 6,1%. Verschuldung hoch (~128,7 Mrd. USD) bleibt Risikofaktor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
3M
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 10
Performance 1M: +10,84 %
Performance 1M: +10,84 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 11
Performance 1M: +23,51 %
Performance 1M: +23,51 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 12
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
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