Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -8,84 %
Performance 1M: -39,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,75 %
Performance 1M: -33,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,30 %
Performance 1M: -37,95 %
Tagesperformance: +6,80 %
Performance 1M: +2,92 %
Tagesperformance: -6,59 %
Performance 1M: -26,66 %
Tagesperformance: +6,23 %
Performance 1M: +23,80 %
Tagesperformance: -6,23 %
Performance 1M: -31,03 %
Tagesperformance: +5,90 %
Performance 1M: -19,59 %
Tagesperformance: +5,57 %
Performance 1M: +30,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,33 %
Performance 1M: -31,50 %
Tagesperformance: -5,12 %
Performance 1M: -51,39 %
Tagesperformance: +4,96 %
Performance 1M: +35,12 %
Tagesperformance: -4,20 %
Performance 1M: -5,23 %
Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: +4,57 %
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: -25,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -13,86 %
Tagesperformance: +3,57 %
Performance 1M: +25,59 %
Tagesperformance: -3,55 %
Performance 1M: -18,33 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: -30,28 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: +20,96 %
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: +19,43 %
Tagesperformance: +3,33 %
Performance 1M: -5,80 %
Tagesperformance: +3,32 %
Performance 1M: +16,69 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: -10,59 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -7,07 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: +24,41 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -14,85 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -38,32 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +3,08 %
Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -35,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,59 %
Performance 1M: +29,14 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: -15,93 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: -13,51 %
Tagesperformance: +2,17 %
Performance 1M: +26,17 %