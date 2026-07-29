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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    27.392,88€
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    1,68
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    Blatt
    Short
    31.135,48€
    Basispreis
    34,38
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,54 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -8,84 %
    Platz 2
    Performance 1M: -39,91 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    NBIS wird im wallstreetONLINE-Forum gemischt bewertet: Fundamentale Signale zeigen starkes Umsatzwachstum, doch hohe Verwässerungsrisiken durch Kapitalbedarf für KI-Infrastruktur (Schätzw. 20–25 Mrd USD) und Emissionen. Day-0‑Partnerschaften wie Moonshot Kimi K3 sowie Pläne für 1,2 GW-Kampus in Pennsylvania werden als potenzielle Wachstumsimpulse gesehen. Bewertung bleibt hoch; 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,75 %
    Platz 3
    Performance 1M: -33,48 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Fazit aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU) ist überwiegend negativ. Der Abwärtsdruck kommt aus dem breiten Markttief, Zinserwartungen und negativer AI-Sektor-Stimmung; MU zählt zum Abverkauf. CEO Mehrotra verkaufte 40.000 Aktien, von manchen als Timing gesehen, andere als marktgetrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage deutlich negativ; exakte Prozentzahl wird nicht genannt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -7,30 %
    Platz 4
    Performance 1M: -37,95 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,30 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,80 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,92 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,80 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,59 %
    Platz 6
    Performance 1M: -26,66 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,59 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +6,23 %
    Platz 7
    Performance 1M: +23,80 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,23 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -6,23 %
    Platz 8
    Performance 1M: -31,03 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,23 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +5,90 %
    Platz 9
    Performance 1M: -19,59 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,90 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +5,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: +30,14 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Adobe-Sentiment bei wallstreetONLINE ist gemischt: Ein Ziel um 500 USD wird genannt, während andere bei fallenden Kursen Nachkäufe bevorzugen. Es dominieren technisches Timing/Chart-Argumente, Abwärtsdrücke und Einstiege zum Tiefstkurs. Fundamente/Bewertung werden kaum neu bewertet. Die letzten 14 Tage waren volatil; konkrete Prozentwerte der Veränderung fehlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -5,33 %
    Platz 11
    Performance 1M: -31,50 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,33 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: -51,39 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,12 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +4,96 %
    Platz 13
    Performance 1M: +35,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,96 %.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: -4,20 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,23 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,20 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,57 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: -25,77 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SpaceX ist die Stimmung gemischt. Beitrag 1 sieht Kurs- und Umschichtungsdruck durch SpaceX-Aufnahme in NASDAQ-100; Abwärtsdruck auf Tech-Fonds/Komponenten möglich. Beitrag 3 warnt vor der Freigabe von 911,5 Mio. Aktien ab dem 6.8. und Kurszielen um 70$, was kurzfristig Kursdruck erzeugen könnte. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 17
    Performance 1M: -13,86 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 18
    Performance 1M: +25,59 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 19
    Performance 1M: -18,33 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 20
    Performance 1M: -30,28 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 21
    Performance 1M: +20,96 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 22
    Performance 1M: +19,43 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 23
    Performance 1M: -5,80 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +3,32 %
    Platz 24
    Performance 1M: +16,69 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,32 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 25
    Performance 1M: -10,59 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    American Electric Power
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 26
    Performance 1M: -7,07 %
    Chart American Electric Power
    ISIN: US0255371017
    WKN: 850222
    Die American Electric Power Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 27
    Performance 1M: +24,41 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 28
    Performance 1M: -14,85 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 29
    Performance 1M: -38,32 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 30
    Performance 1M: +3,08 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 31
    Performance 1M: -35,37 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Intel-Sentiment gemischt. Fundamentale Zahlen solide: Q2-Umsatz 16,1 Mrd USD (+25% YoY), adj. EPS 0,42 USD; Data Center/AI +59%, Foundry +31% (extern ca. 5%). Kurzfristig volatil in den letzten 14 Tagen: gestrige Nachbörse 113$ → 92$; Nachbörse 115$ und rot. Einige halten die Bewertung für zu hoch, andere hoffen auf die Q2-Zahlen heute Abend.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 32
    Performance 1M: +29,14 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 33
    Performance 1M: -15,93 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 34
    Performance 1M: -13,51 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 35
    Performance 1M: +26,17 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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