ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
- Bernstein belässt Renault-Einstufung auf Outperform
- Kursziel 43 Euro, Einstufung weiterhin Outperform
- Konsensschätzungen im ersten Halbjahr übertroffen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der erste Eindruck sei, dass die Konsensschätzungen im ersten Halbjahr behaglich übertroffen wurden, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass der Autobauer über mehr Handlungsspielraum verfüge, als es dem Unternehmen zugestanden werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 28,29 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +10,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,33 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -0,71 %/+59,57 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 43 Euro
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Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
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Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.