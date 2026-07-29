Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 28,29 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +10,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,33 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -0,71 %/+59,57 % bedeutet.