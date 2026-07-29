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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.120,99€
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    Blatt
    Long
    6.917,68€
    Basispreis
    3,61
    Ask
    × 12,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lennox International
    ISIN: US5261071071
    WKN: 924838
    Die Lennox International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -21,47 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -19,28 %
    Platz 2
    Performance 1M: -28,13 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -19,28 %.

    Garmin
    Tagesperformance: +16,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: +30,14 %
    Chart Garmin
    ISIN: CH0114405324
    WKN: A1C06B
    Die Garmin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,49 %.

    Masco
    Tagesperformance: -11,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: -10,68 %
    Chart Masco
    ISIN: US5745991068
    WKN: 856632
    Die Masco Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,23 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +11,03 %
    Platz 5
    Performance 1M: +42,03 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,03 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +10,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,23 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,23 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -9,80 %
    Platz 7
    Performance 1M: -34,41 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Fazit aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU) ist überwiegend negativ. Der Abwärtsdruck kommt aus dem breiten Markttief, Zinserwartungen und negativer AI-Sektor-Stimmung; MU zählt zum Abverkauf. CEO Mehrotra verkaufte 40.000 Aktien, von manchen als Timing gesehen, andere als marktgetrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage deutlich negativ; exakte Prozentzahl wird nicht genannt.

    Fortive
    Tagesperformance: -9,07 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,83 %
    Chart Fortive
    ISIN: US34959J1088
    WKN: A2AJ0F
    Die Fortive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,07 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -8,88 %
    Platz 9
    Performance 1M: -41,41 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,88 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -8,85 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,86 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment zu SMCI. Positiv wirkt die H15-Serverportfolio-Ankündigung (AMD EPYC 9006; Instinct MI455X) für KI-Training/Inference mit besserer Leistung und Effizienz. Gleichzeitig dominiert negatives Signal durch hohes Short-Interest (~19–20% des Floats; Days to Cover ca. 1,6), was Short-Squeeze-Potenzial birgt. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -8,60 %
    Platz 11
    Performance 1M: -26,66 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,60 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -8,47 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,11 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,47 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -7,94 %
    Platz 13
    Performance 1M: -24,02 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,94 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -7,46 %
    Platz 14
    Performance 1M: -22,74 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,46 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -7,16 %
    Platz 15
    Performance 1M: -51,39 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,16 %.

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: -6,97 %
    Platz 16
    Performance 1M: +6,60 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,97 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -6,78 %
    Platz 17
    Performance 1M: -20,27 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,78 %.

    Eaton
    Tagesperformance: -6,78 %
    Platz 18
    Performance 1M: -11,35 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,78 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -6,52 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,12 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,52 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +6,51 %
    Platz 20
    Performance 1M: +33,36 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,51 %.

    Humana
    Tagesperformance: -6,49 %
    Platz 21
    Performance 1M: -8,38 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,49 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +6,28 %
    Platz 22
    Performance 1M: +23,80 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    Cummins Inc.
    Tagesperformance: -6,20 %
    Platz 23
    Performance 1M: -12,87 %
    Chart Cummins Inc.
    ISIN: US2310211063
    WKN: 853121
    Die Cummins Inc. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,20 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +6,18 %
    Platz 24
    Performance 1M: +22,38 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,18 %.

    Carrier Global Corporation
    Tagesperformance: -6,17 %
    Platz 25
    Performance 1M: -19,59 %
    Chart Carrier Global Corporation
    ISIN: US14448C1045
    WKN: A2P1UY
    Die Carrier Global Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,17 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -6,15 %
    Platz 26
    Performance 1M: -32,68 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,15 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 27
    Performance 1M: +2,92 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +5,77 %
    Platz 28
    Performance 1M: +30,14 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Adobe-Sentiment bei wallstreetONLINE ist gemischt: Ein Ziel um 500 USD wird genannt, während andere bei fallenden Kursen Nachkäufe bevorzugen. Es dominieren technisches Timing/Chart-Argumente, Abwärtsdrücke und Einstiege zum Tiefstkurs. Fundamente/Bewertung werden kaum neu bewertet. Die letzten 14 Tage waren volatil; konkrete Prozentwerte der Veränderung fehlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +5,42 %
    Platz 29
    Performance 1M: +35,43 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,42 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +5,10 %
    Platz 30
    Performance 1M: +17,06 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment. Fundamentale Signale bleiben positiv: Q2-Umsatz +24%, AI-Wachstum über 1 Mrd. USD, bereinigtes EPS 0,90 USD, cRPO +21,5%, Marge 29,5%. Kurzfristig: Kursverlust ca. 6–8% vor Zahlen; einige Anleger sehen Kaufchancen bei Dip, andere bleiben skeptisch wegen KI-Infrastruktur-Kosten. 14-Tage-Veränderung ist in den Posts nicht konkret genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 31
    Performance 1M: +35,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    Dow
    Tagesperformance: +4,96 %
    Platz 32
    Performance 1M: -1,11 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,96 %.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: +4,68 %
    Platz 33
    Performance 1M: -13,77 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,68 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 34
    Performance 1M: +20,34 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +4,51 %
    Platz 35
    Performance 1M: +5,48 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,51 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,57 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 37
    Performance 1M: +19,25 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 38
    Performance 1M: -0,62 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    SBA Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 39
    Performance 1M: -4,95 %
    Chart SBA Communications Registered (A)
    ISIN: US78410G1040
    WKN: A2DKP8
    Die SBA Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 40
    Performance 1M: +20,96 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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