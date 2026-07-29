Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -19,28 %
Performance 1M: -28,13 %
Tagesperformance: +16,49 %
Performance 1M: +30,14 %
Tagesperformance: -11,23 %
Performance 1M: -10,68 %
Tagesperformance: +11,03 %
Performance 1M: +42,03 %
Tagesperformance: +10,23 %
Performance 1M: +10,23 %
Tagesperformance: -9,80 %
Performance 1M: -34,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,07 %
Performance 1M: -5,83 %
Tagesperformance: -8,88 %
Performance 1M: -41,41 %
Tagesperformance: -8,85 %
Performance 1M: -7,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,60 %
Performance 1M: -26,66 %
Tagesperformance: -8,47 %
Performance 1M: +6,11 %
Tagesperformance: -7,94 %
Performance 1M: -24,02 %
Tagesperformance: -7,46 %
Performance 1M: -22,74 %
Tagesperformance: -7,16 %
Performance 1M: -51,39 %
Tagesperformance: -6,97 %
Performance 1M: +6,60 %
Tagesperformance: -6,78 %
Performance 1M: -20,27 %
Tagesperformance: -6,78 %
Performance 1M: -11,35 %
Tagesperformance: -6,52 %
Performance 1M: +5,12 %
Tagesperformance: +6,51 %
Performance 1M: +33,36 %
Tagesperformance: -6,49 %
Performance 1M: -8,38 %
Tagesperformance: +6,28 %
Performance 1M: +23,80 %
Tagesperformance: -6,20 %
Performance 1M: -12,87 %
Tagesperformance: +6,18 %
Performance 1M: +22,38 %
Tagesperformance: -6,17 %
Performance 1M: -19,59 %
Tagesperformance: -6,15 %
Performance 1M: -32,68 %
Tagesperformance: +6,12 %
Performance 1M: +2,92 %
Tagesperformance: +5,77 %
Performance 1M: +30,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: +35,43 %
Tagesperformance: +5,10 %
Performance 1M: +17,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,07 %
Performance 1M: +35,12 %
Tagesperformance: +4,96 %
Performance 1M: -1,11 %
Tagesperformance: +4,68 %
Performance 1M: -13,77 %
Tagesperformance: +4,61 %
Performance 1M: +20,34 %
Tagesperformance: +4,51 %
Performance 1M: +5,48 %
Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: +4,57 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +19,25 %
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: -0,62 %
Tagesperformance: +3,91 %
Performance 1M: -4,95 %
Tagesperformance: +3,85 %
Performance 1M: +20,96 %