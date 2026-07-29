RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 120,1 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 71,12 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +14,40 %/+34,16 % bedeutet.