ANALYSE-FLASH
RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro
- RBC bestätigt Einstufung Outperform mit 145 Euro
- Vinci hat die Erwartungen im Ergebnis übertroffen
- Abgeschwächte Verkehrsprognose beim Konzessionsgeschäft
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 120,1 auf Tradegate (29. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 71,12 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +14,40 %/+34,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 145 Euro