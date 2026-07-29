Piramal Pharma Limited Delivers Strong Q1 FY27 Results
Robust Q1 FY27 performance saw strong revenue growth, sharply higher EBITDA, a narrower net loss, and solid CDMO and Consumer Healthcare momentum supported by quality milestones.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Consolidated revenue from operations was ₹2,270 crore for Q1 FY27, up 17% year‑on‑year.
- EBITDA rose 72% to ₹285 crore, with EBITDA margin expanding to 12.5% (~400 basis points improvement from 8.5%).
- Net loss narrowed: PAT after exceptional items was a loss of ₹69 crore (improved from a loss of ₹82 crore in Q1 FY26).
- CDMO delivered broad‑based growth (revenue ₹1,187 crore, +19%), driven by higher utilization, strong order inflows, ADC capability expansion (payload‑linker at Riverview) and a sterile injectable capacity ramp at Lexington; strategic partnership with Ajinomoto announced.
- Quality and compliance: Sellersville (US) facility received an Establishment Inspection Report (EIR) from the US FDA and the company maintains a Zero OAI track record to date.
- Consumer Healthcare: Power brands grew 23% and now contribute 53% of PCH sales; e‑commerce grew 40%; brand investments ~12% of sales supported profitable, premiumized growth.
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