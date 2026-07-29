JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ihre Schätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Infrastrukturkonzern seine Prognose für das Verkehrsaufkommen senke, sei weitgehend erwartet worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 121,2EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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