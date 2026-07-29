JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ihre Schätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Infrastrukturkonzern seine Prognose für das Verkehrsaufkommen senke, sei weitgehend erwartet worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 121,2EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 139
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