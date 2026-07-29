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    Aktien New York Schluss

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    Fed-Erkenntnisse lasten auf US-Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed beließ Leitzins, unklare Signale sorgten
    • Ölpreise stiegen nach neuen iranischen Attacken
    • Indizes rutschten deutlich ab, Nasdaq schwach
    Aktien New York Schluss - Fed-Erkenntnisse lasten auf US-Börsen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Mittwoch die Erkenntnisse aus dem US-Zinsentscheid am Aktienmarkt mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beließ dann ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss anstehenden Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .

    Belastend wirkten die Begleitaussagen der Fed. Marktbeobachter hoben vor allem hervor, dass die Zinsentscheidung nicht einstimmig fiel. "3 Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der Fed offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen.

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    Der zuletzt in Rekordnähe angekommene Dow Jones Industrial fiel um 2,19 Prozent auf 51.594,14 Punkte. Er unterbrach damit eine dreitägige Gewinnstrecke. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,5 Prozent auf 7.316,15 Punkte nach.

    Im Technologiebereich ging die jüngste Talfahrt derweil weiter. Ein kurzer Versuch des Aufbäumens scheiterte im Handelsverlauf. Der Nasdaq 100 sackte am Ende um 2,06 Prozent auf 27.192,31 Punkte ab auf das niedrigste Niveau seit Ende April. Er dehnte seine Verlustserie auf den sechsten Tag aus./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 348,8 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +36,80 %/+82,40 % bedeutet.





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