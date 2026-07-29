Aktien New York Schluss
Fed-Erkenntnisse lasten auf US-Börsen
- Fed beließ Leitzins, unklare Signale sorgten
- Ölpreise stiegen nach neuen iranischen Attacken
- Indizes rutschten deutlich ab, Nasdaq schwach
NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Mittwoch die Erkenntnisse aus dem US-Zinsentscheid am Aktienmarkt mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beließ dann ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss anstehenden Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .
Belastend wirkten die Begleitaussagen der Fed. Marktbeobachter hoben vor allem hervor, dass die Zinsentscheidung nicht einstimmig fiel. "3 Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der Fed offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen.
Der zuletzt in Rekordnähe angekommene Dow Jones Industrial fiel um 2,19 Prozent auf 51.594,14 Punkte. Er unterbrach damit eine dreitägige Gewinnstrecke. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,5 Prozent auf 7.316,15 Punkte nach.
Im Technologiebereich ging die jüngste Talfahrt derweil weiter. Ein kurzer Versuch des Aufbäumens scheiterte im Handelsverlauf. Der Nasdaq 100 sackte am Ende um 2,06 Prozent auf 27.192,31 Punkte ab auf das niedrigste Niveau seit Ende April. Er dehnte seine Verlustserie auf den sechsten Tag aus./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 348,8 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +36,80 %/+82,40 % bedeutet.
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
Share Performance
Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Wieder ein Divi Aktienwert mit positiven Hintergrund :
2026-07-23 Berenberg: Talanx 'klar auf Kurs', die Ziele für GJ26 zu übertreffen; Kursziel und Schätzungen angehoben
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/berenberg-talanx-klar-auf-kurs-die-ziele-fuer-gj26-zu-uebertreffen-kursziel-und-schaetzungen-angeh-ce7f51dedb8bf021
(MT Newswires) -- Berenberg erklärte, Talanx (TLX.F) sei 'klar auf Kurs', seine Nettogewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 zu übertreffen. Die Research-Gesellschaft ho
'Wir glauben, dass die Kombination aus einem starken ausgewiesenen Quartals-Nettogewinn und dem Aufbau von Pufferbeständen bei Schäden und Rückstellungen bedeutet, dass Talanx seine Nettogewinn-Guidance für GJ 2026e von rund 2,7 Mrd. EUR voraussichtlich komfortabel übertreffen wird', hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Nachdem Talanx für das 1. Quartal einen Nettogewinn von 774 Mio. EUR gemeldet hatte, erwartet Berenberg für das 2. Quartal einen Nettogewinn von 790 Mio. EUR. Hochgerechnet entspräche das 3,1 Mrd. EUR, da der Nettogewinn im 1. Halbjahr voraussichtlich 1,56 Mrd. EUR erreichen dürfte. Das Versicherungsunternehmen will seine Zwischenzahlen am 14. August veröffentlichen.
Die Analysten sehen zudem einen 'stabilisierenden' EUR/USD-Wechselkurs als Unterstützung für das Umsatzwachstum. Berenberg ergänzte, dass der Preisrückgang in den Komposit-Sparten sowie in der Nichtleben-Rückversicherung bei der zu 50,2% gehaltenen deutschen Rückversicherungstochter Hannover Re (HNR1.F) voraussichtlich durch niedrige Schadenskosten kompensiert werde. Das ermögliche Talanx, seine 'ohnehin sehr starken' Puffer weiter auszubauen.
Vor diesem Hintergrund erhöhte Berenberg das Kursziel für die mit 'Kaufen' eingestufte Aktie auf 160 EUR von 143 EUR und hob die Prognosen für Nettogewinn sowie bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) für 2026 und 2027 an.