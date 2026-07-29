JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 109 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +8,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,59 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -15,71 %/+14,52 % bedeutet.