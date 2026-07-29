ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro
- JPMorgan belässt Knorr-Bremse Rating auf Neutral
- Kursziel 108 Euro für Knorr-Bremse bestätigt JPMorgan
- Solides zweites Quartal und 2030 Ziele konservativ
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides zweites Quartal. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten um bis zu vier Prozent über den Konsensschätzungen gelegen. Die für 2030 gesteckten Ziele wirkten auf ihn etwas konservativ./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 109 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +8,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,59 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -15,71 %/+14,52 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 108 Euro
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Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.