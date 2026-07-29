Microsoft legt stärker zu als erwartet - Jahresgewinn von 134 Milliarden Dollar

... und die Zusammenfassung meiner KI (Copilot):

Kernaussagen des Artikels

1. Microsoft wird derzeit vom Markt falsch bewertet

Die Aktie hat in den letzten zwei Jahren trotz guter Geschäftsentwicklung kaum zugelegt und gegenüber anderen „Magnificent 7“-Aktien unterdurchschnittlich abgeschnitten. Nach den letzten Quartalszahlen verlor die Aktie über 10 %, obwohl Umsatz, Gewinn und Prognosen die Erwartungen übertrafen. Der Autor hält die Kursreaktion für übertrieben und sieht darin eine Chance für langfristige Anleger.

2. Die Sorgen über die hohen KI-Investitionen sind übertrieben

Microsoft investiert enorme Summen in Rechenzentren, GPUs und KI-Infrastruktur. Viele Anleger befürchten, dass diese Investitionen keine ausreichende Rendite erzielen. Hochfeld argumentiert dagegen: Azure wächst weiterhin sehr stark. Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot. Der Auftragsbestand steigt kontinuierlich. Kapazitätsengpässe bedeuten nicht Nachfrageschwäche, sondern zu viele Kunden.

3. Microsoft profitiert von mehreren Wachstumstreibern gleichzeitig

Neben Azure sieht der Autor weitere starke Wachstumsmotoren:

Bereich Einschätzung Azure Starkes KI- und Cloudwachstum Microsoft 365 Preiserhöhungen und E5-Upgrades Copilot Großes, noch kaum ausgeschöpftes Potenzial Dynamics 365 Gewinnt Marktanteile GitHub Copilot Starke Nutzerzuwächse Security-Produkte Zusätzliche Umsatzquelle

Seine zentrale These: Der Markt fokussiert sich zu stark auf Azure und unterschätzt die übrigen Geschäftsbereiche.

4. Copilot könnte ein gigantischer Wachstumstreiber werden

Besonders hervor hebt der Autor:

Rund 15 Mio. zahlende Copilot-Nutzer. Das entspricht lediglich ca. 3 % aller Microsoft-365-Nutzer. Der jährliche Umsatz von M365 Copilot liegt bereits bei über 5 Mrd. USD. GitHub Copilot erreicht rund 2 Mrd. USD ARR.

Daraus leitet er eine große „Lizenzlücke“ ab: Wenn Microsoft nur einen Teil seiner bestehenden M365-Kunden zu Copilot-Nutzern macht, könnte das Umsatzwachstum deutlich steigen.

5. Die OpenAI-Partnerschaft ist der Schlüssel

Der wichtigste Teil der Investmentthese betrifft OpenAI:

Annahmen des Autors:

OpenAI wird erfolgreich sein. OpenAI wird seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Microsoft erfüllen. OpenAI wird weiterhin enorme Mengen an Rechenleistung benötigen. Microsoft erhält sowohl Infrastrukturumsätze als auch Umsatzbeteiligungen.

Er verweist darauf, dass:

Microsoft rund 27 % an OpenAI hält. Microsoft über langfristige Infrastruktur- und Lizenzvereinbarungen verfügt. OpenAI seinen Umsatz weiterhin massiv steigert. Die geplanten Finanzierungen die Liquidität sichern sollen.

Der Autor hält die am Markt verbreitete Angst vor einem Scheitern von OpenAI für stark überzogen.

6. Die Quartalszahlen waren aus seiner Sicht sehr stark

Hervorgehobene Punkte:

Umsatz über den Erwartungen. Gewinn über den Erwartungen. Azure-Wachstum nahe 40 %. Prognosen wurden angehoben. Operative Marge steigt. Freier Cashflow bleibt trotz hoher Investitionen positiv.

Seiner Meinung nach rechtfertigen diese Zahlen keinen deutlichen Kursrückgang.

7. Bewertung erscheint attraktiv

Der Autor kalkuliert:

Umsatzwachstum von etwa 17 % pro Jahr für die nächsten drei Jahre. Höheres Wachstum als vom Analystenkonsens erwartet. Erholung der Free-Cashflow-Marge ab 2027. Zusätzliche Impulse durch Copilot und OpenAI.

Daher hält er die aktuelle Bewertung für angemessen bis attraktiv.

Genannte Risiken

Der Autor verschweigt die Risiken nicht:

OpenAI könnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Microsoft muss die Azure-Kapazitätsengpässe lösen. Die enorme Investitionsoffensive könnte geringere Renditen bringen als erwartet. Copilot könnte langsamer als erwartet angenommen werden. Regulatorische und makroökonomische Risiken bleiben bestehen.

Er hält diese Risiken jedoch für beherrschbar.

Fazit des Autors

Hochfeld sieht Microsoft 2026 als seltene Kombination aus:

sehr hoher Qualität, starkem Wachstum, hoher Profitabilität, vorübergehend negativer Marktstimmung.

Seine Schlussfolgerung lautet:

Die Anleger konzentrieren sich aktuell zu stark auf die Risiken von KI-Investitionen und OpenAI und unterschätzen gleichzeitig die Wachstumschancen von Azure, Microsoft 365 und Copilot. Deshalb hält er Microsoft bei rund 400 USD je Aktie für einen Kauf und erwartet über die nächsten Jahre eine überdurchschnittliche Rendite.

Kritische Einordnung

Die gesamte Argumentation steht und fällt mit zwei Annahmen:

OpenAI wächst weiterhin sehr stark und erfüllt seine Verträge. Copilot entwickelt sich vom Nischenprodukt zum Massenprodukt innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Sollten diese beiden Annahmen eintreffen, wäre Microsoft tatsächlich günstiger bewertet als viele Anleger derzeit annehmen. Scheitert eine der beiden Annahmen, wäre ein wesentlicher Teil der Investmentthese infrage gestellt.





Ich rechne heute Abend mit guten Zahlen und einem Kursanstieg!



