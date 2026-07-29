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    Earnings treiben die Aktie an

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    Cloudsparte glänzt: Microsofts hohe Investitionen tragen erste Früchte

    Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zahlen sich für Microsoft aus. Der Softwarekonzern übertrifft im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Cloudwachstum und beruhigt besorgte Anleger an der Wall Street.

    Für Sie zusammengefasst
    • Azure wächst 43 Prozent und über 100 Mrd Umsatz
    • Copilot erreicht über 30 Millionen bezahlte Abos
    • Sachanlageninvestitionen plus 70 Prozent auf 41 Mrd
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Earnings treiben die Aktie an - Cloudsparte glänzt: Microsofts hohe Investitionen tragen erste Früchte
    Foto: Christoph Hardt - Panama Pictures

    Im vierten Geschäftsquartal steigerte der Windows-Konzern seinen Umsatz im Cloudbereich Azure um 43 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die Prognosen der Branchenbeobachter deutlich, die im Schnitt von knapp 40 Prozent ausgegangen waren. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 2,5 Prozent zu, nachdem sie mit leichten Verlusten aus dem regulären Handelstag gegangen war.

    Erstmals erwirtschaftete die Sparte Azure auf Jahressicht mehr als 100 Milliarden US Dollar. Gleichzeitig verzeichnet der digitale Assistent Microsoft 365 Copilot mittlerweile über 30 Millionen kostenpflichtige Abonnements. 

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    Der Gesamtumsatz kletterte in den vergangenen 3 Monaten um 18 Prozent auf 90 Milliarden US Dollar und lag damit über der Markterwartung von 87,7 Milliarden US Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte 4,81 US Dollar, während Fachleute lediglich mit 4,25 US Dollar gerechnet hatten. Diese Zahlen bringen Erleichterung an der Börse.

    Zuletzt hatte Microsoft wegen der enormen Ausgaben für Datenzentren unter Druck gestanden. Mit einem Kursminus von 18 Prozent im laufenden Jahr zählt das Papier bisher zu den schwächeren Werten der großen US Technologiekonzerne.

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    Die Ausgaben für Sachanlagen stiegen im Quartal um 70 Prozent auf 41 Milliarden US Dollar. Für das Kalenderjahr plant der Konzern Investitionen von 190 Milliarden US Dollar. Branchenweit summieren sich die Ausgaben der großen Technologieanbieter auf über 700 Milliarden US Dollar.

    Um die Abhängigkeit von OpenAI zu verringern, bindet Microsoft verstärkt Modelle von Anbietern wie Anthropic ein, entwickelt eigene Systeme und kooperiert mit der französischen Firma Mistral. Zudem schränkt ein Engpass bei Serverkapazitäten das Wachstum ein, der laut Konzern bis Ende 2026 anhalten dürfte. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 352,7EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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