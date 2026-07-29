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    Selenskyj warnt vor neuem russischem Luftschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj warnt vor neuem schweren Luftangriff
    • Russland griff zuletzt mit Raketen und Drohnen
    • Ukraine bittet westliche Partner um Patriotabwehr
    WDH - Selenskyj warnt vor neuem russischem Luftschlag
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Im letzten Absatz wurde ein Wort ausgewechselt: Die westlichen Partner (statt Partnerschaften).)

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden neuen schweren russischen Angriff aus der Luft gewarnt. Russland habe erst vor wenigen Tagen die Ukraine attackiert "und die Wahrscheinlichkeit ist hoch", dass ein solcher Schlag auch heute Nacht ausgeführt werde, schrieb Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Er berief sich dabei auf einen Lagebericht des ukrainischen Luftwaffenchefs Anatolij Krywonoschko.

    Russland hat in den vergangenen Wochen die Ukraine mehrfach massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackiert. Immer wieder war dabei auch die Hauptstadt Kiew Ziel der Angriffe - mit vielen Toten und Verletzten als Folge.

    Die Ukraine beklagt einen Mangel an Flugabwehrraketen, um insbesondere Russlands ballistische Raketen abfangen zu können. In seiner Warnung rief Selenskyj die westlichen Partner daher erneut dazu auf, der Ukraine zu helfen. Das betreffe speziell die USA und andere Länder, die über die modernen Partriot-Systeme verfügten, sagte Selenskyj./bal/DP/he






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