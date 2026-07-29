ROUNDUP
Microsoft legt stärker zu als erwartet - Aktie zieht nachbörslich an
- Starkes Wachstum durch KI und Cloudprodukte
- Azure währungsbereinigt plus 43 Prozent seit 2022
- Prognose Microsoft 550 Mrd, Nvidia 750 Mrd
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2026/27 dank einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum mit der Cloud-Plattform Azure - das währungsbereinigte Umsatzplus betrug 43 Prozent. Das ist mehr, als Experten erwartet hatten, und zudem der höchste Quartalszuwachs seit 2022.
Dies kam an der Börse gut an. Die Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf fast ein Fünftel verloren hat, legte nachbörslich um drei Prozent zu. In den zwölf Monaten bis Ende Juni sei der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 332 Milliarden Dollar (290 Mrd. Euro) nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mit.
Operativ verdiente der Konzern 155 Milliarden Dollar und damit gut ein Fünftel mehr. Unter dem Strich zog der Gewinn um fast ein Drittel auf knapp 134 Milliarden Dollar an. Dies ist einer der höchsten Gewinne, die ein Unternehmen jemals in einem Geschäftsjahr erzielt hat. Experten rechnen aber bei anderen Technologiewerten wie Alphabet oder Nvidia mit noch höheren Ergebnissen auf Jahresbasis.
Wegen des anhaltenden KI-Booms gehen Analysten davon aus, dass bei den großen Technologiewerten sowohl die Erlöse als auch die Gewinne kräftig anziehen. So erwarten die von Bloomberg befragten Experten bei Microsoft im Geschäftsjahr 2028/29 (30. Juni 2029) einen Umsatz von fast 550 Milliarden Dollar sowie einen Überschuss von rund 200 Milliarden Dollar.
Dem Chiphersteller Nvidia, dessen Produkte die Grundlage für eine gut funktionierende KI-Infrastruktur sind, trauen die Experten in den zwölf Monaten bis Ende Januar 2030 (Geschäftsjahr 2029/30) einen Umsatz von fast 750 Milliarden Euro zu. Der Gewinn soll von 120 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr auf mehr als 400 Milliarden Dollar steigen./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 403 auf Nasdaq (29. Juli 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,79 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,23 %/+65,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
... und die Zusammenfassung meiner KI (Copilot):
Kernaussagen des Artikels
1. Microsoft wird derzeit vom Markt falsch bewertet
- Die Aktie hat in den letzten zwei Jahren trotz guter Geschäftsentwicklung kaum zugelegt und gegenüber anderen „Magnificent 7“-Aktien unterdurchschnittlich abgeschnitten.
- Nach den letzten Quartalszahlen verlor die Aktie über 10 %, obwohl Umsatz, Gewinn und Prognosen die Erwartungen übertrafen.
- Der Autor hält die Kursreaktion für übertrieben und sieht darin eine Chance für langfristige Anleger.
2. Die Sorgen über die hohen KI-Investitionen sind übertrieben
- Microsoft investiert enorme Summen in Rechenzentren, GPUs und KI-Infrastruktur.
- Viele Anleger befürchten, dass diese Investitionen keine ausreichende Rendite erzielen.
- Hochfeld argumentiert dagegen:
- Azure wächst weiterhin sehr stark.
- Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot.
- Der Auftragsbestand steigt kontinuierlich.
- Kapazitätsengpässe bedeuten nicht Nachfrageschwäche, sondern zu viele Kunden.
3. Microsoft profitiert von mehreren Wachstumstreibern gleichzeitig
Neben Azure sieht der Autor weitere starke Wachstumsmotoren:
|Bereich
|Einschätzung
|Azure
|Starkes KI- und Cloudwachstum
|Microsoft 365
|Preiserhöhungen und E5-Upgrades
|Copilot
|Großes, noch kaum ausgeschöpftes Potenzial
|Dynamics 365
|Gewinnt Marktanteile
|GitHub Copilot
|Starke Nutzerzuwächse
|Security-Produkte
|Zusätzliche Umsatzquelle
Seine zentrale These: Der Markt fokussiert sich zu stark auf Azure und unterschätzt die übrigen Geschäftsbereiche.
4. Copilot könnte ein gigantischer Wachstumstreiber werden
Besonders hervor hebt der Autor:
- Rund 15 Mio. zahlende Copilot-Nutzer.
- Das entspricht lediglich ca. 3 % aller Microsoft-365-Nutzer.
- Der jährliche Umsatz von M365 Copilot liegt bereits bei über 5 Mrd. USD.
- GitHub Copilot erreicht rund 2 Mrd. USD ARR.
Daraus leitet er eine große „Lizenzlücke“ ab: Wenn Microsoft nur einen Teil seiner bestehenden M365-Kunden zu Copilot-Nutzern macht, könnte das Umsatzwachstum deutlich steigen.
5. Die OpenAI-Partnerschaft ist der Schlüssel
Der wichtigste Teil der Investmentthese betrifft OpenAI:
Annahmen des Autors:
- OpenAI wird erfolgreich sein.
- OpenAI wird seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Microsoft erfüllen.
- OpenAI wird weiterhin enorme Mengen an Rechenleistung benötigen.
- Microsoft erhält sowohl Infrastrukturumsätze als auch Umsatzbeteiligungen.
Er verweist darauf, dass:
- Microsoft rund 27 % an OpenAI hält.
- Microsoft über langfristige Infrastruktur- und Lizenzvereinbarungen verfügt.
- OpenAI seinen Umsatz weiterhin massiv steigert.
- Die geplanten Finanzierungen die Liquidität sichern sollen.
Der Autor hält die am Markt verbreitete Angst vor einem Scheitern von OpenAI für stark überzogen.
6. Die Quartalszahlen waren aus seiner Sicht sehr stark
Hervorgehobene Punkte:
- Umsatz über den Erwartungen.
- Gewinn über den Erwartungen.
- Azure-Wachstum nahe 40 %.
- Prognosen wurden angehoben.
- Operative Marge steigt.
- Freier Cashflow bleibt trotz hoher Investitionen positiv.
Seiner Meinung nach rechtfertigen diese Zahlen keinen deutlichen Kursrückgang.
7. Bewertung erscheint attraktiv
Der Autor kalkuliert:
- Umsatzwachstum von etwa 17 % pro Jahr für die nächsten drei Jahre.
- Höheres Wachstum als vom Analystenkonsens erwartet.
- Erholung der Free-Cashflow-Marge ab 2027.
- Zusätzliche Impulse durch Copilot und OpenAI.
Daher hält er die aktuelle Bewertung für angemessen bis attraktiv.
Genannte Risiken
Der Autor verschweigt die Risiken nicht:
- OpenAI könnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen.
- Microsoft muss die Azure-Kapazitätsengpässe lösen.
- Die enorme Investitionsoffensive könnte geringere Renditen bringen als erwartet.
- Copilot könnte langsamer als erwartet angenommen werden.
- Regulatorische und makroökonomische Risiken bleiben bestehen.
Er hält diese Risiken jedoch für beherrschbar.
Fazit des Autors
Hochfeld sieht Microsoft 2026 als seltene Kombination aus:
- sehr hoher Qualität,
- starkem Wachstum,
- hoher Profitabilität,
- vorübergehend negativer Marktstimmung.
Seine Schlussfolgerung lautet:
Die Anleger konzentrieren sich aktuell zu stark auf die Risiken von KI-Investitionen und OpenAI und unterschätzen gleichzeitig die Wachstumschancen von Azure, Microsoft 365 und Copilot. Deshalb hält er Microsoft bei rund 400 USD je Aktie für einen Kauf und erwartet über die nächsten Jahre eine überdurchschnittliche Rendite.
Kritische Einordnung
Die gesamte Argumentation steht und fällt mit zwei Annahmen:
- OpenAI wächst weiterhin sehr stark und erfüllt seine Verträge.
- Copilot entwickelt sich vom Nischenprodukt zum Massenprodukt innerhalb des Microsoft-Ökosystems.
Sollten diese beiden Annahmen eintreffen, wäre Microsoft tatsächlich günstiger bewertet als viele Anleger derzeit annehmen. Scheitert eine der beiden Annahmen, wäre ein wesentlicher Teil der Investmentthese infrage gestellt.
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/aktien/warum-analysten-vor-den-zahlen-auf-die-microsoft-aktie-setzen