Ihre wichtigsten Termine
LVMH, Audi, AstraZeneca, Vodafone, Michelin und Hochtief mit neuen Zahlen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
02:00 Uhr, Korea: Samsung Electronics, Q2-Zahlen
06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Kion, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz)
07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Bouygues, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Mondi, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: International Paper, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Cigna, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Hershey, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, Italien: Ferrari, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Mastercard, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Altria Group, Q2-Zahlen
18:00 Uhr, Italien: Enel, Halbjahreszahlen
18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Halbjahreszahlen
18:15 Uhr, Niederlande: Universal Music Group, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Edison International, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Stryker, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Amazon, Q2-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Apple, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR EcoFin-Treffen 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation
Webinare
|Zeit
|Thema
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Monatlicher Marktkompass mit Carsten Berger
|31.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|03.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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