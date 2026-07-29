RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Ben Davis aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rohstoffkonzern nach dessen Halbjahreszahlen. Die Resultate seinen "sauber" und ohne größere Abweichungen gewesen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 81,74EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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