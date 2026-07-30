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    Analysten bullisch! VERVIELFACHUNG möglich! TeamViewer, Atoss Software, MustGrow!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Bei MustGrow mit seiner senfbasierten Biologika-Plattform sieht GBC Research erhebliches Potenzial für eine Neubewertung. Die Analysten trauen der Aktie einen Anstieg auf 1,66 EUR …

    Analysten bullisch! VERVIELFACHUNG möglich! TeamViewer, Atoss Software, MustGrow!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Bei MustGrow mit seiner senfbasierten Biologika-Plattform sieht GBC Research erhebliches Potenzial für eine Neubewertung. Die Analysten trauen der Aktie einen Anstieg auf 1,66 EUR zu. Derzeit notiert das Wertpapier bei 0,19 EUR. Im Jahr 2028 schätzen die Analysten den Gewinn je Aktie auf 0,11 CAD. Dabei sind mögliche Gewinne aus der Kooperation mit Bayer noch nicht enthalten. Bei TeamViewer sehen Analysten im zweiten Quartal 2026 erste operative Fortschritte. Insbesondere das Geschäft mit Großkunden habe Potenzial. Doch es gibt auch kritischere Stimmen zum deutschen Softwareunternehmen. Bei Atoss Software sind Analysten bullisch. Kann die Aktie auf 135 EUR steigen?

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    Analysten bullisch! VERVIELFACHUNG möglich! TeamViewer, Atoss Software, MustGrow! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Bei MustGrow mit seiner senfbasierten Biologika-Plattform sieht GBC Research erhebliches Potenzial für eine Neubewertung. Die Analysten trauen der Aktie einen Anstieg auf 1,66 EUR …
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