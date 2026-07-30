Analysten bullisch! VERVIELFACHUNG möglich! TeamViewer, Atoss Software, MustGrow! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Bei MustGrow mit seiner senfbasierten Biologika-Plattform sieht GBC Research erhebliches Potenzial für eine Neubewertung. Die Analysten trauen der Aktie einen Anstieg auf 1,66 EUR …



