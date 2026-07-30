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    Sungrow liefert Lösungen für netzdienliches Speichercluster von MaxSolar

    MÜNCHEN, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mit Vertragsunterzeichnung Ende 2025 für das Projekt Wutzldorf und Spatenstich Anfang Juni haben MaxSolar und Sungrow den Grundstein für das erste netzdienliche Speicherprojekt in Bayern nach § 11a EnWG gelegt. Die Speicherlösung PowerTitan 2.0 für den 25 MWh-Batteriespeicher in der Oberpfalz wurde Mitte Juni vollständig ausgeliefert. Durch die Einbindung in ein regionales Cluster stellt Wutzldorf zusätzliche Flexibilitätsoptionen für Stromnetze und Energiemärkte bereit. Der Speicher übernimmt die optimierte Lade- und Entladeplanung zur gezielten Entlastung des Verteilnetzes – insbesondere bei hoher Solarerzeugung und in Lastspitzenzeiten. 

    Sungrow liefert Lösungen für netzdienliches Speichercluster von MaxSolar

    Gemeinsam mit dem deutlich größeren Projekt Winterschneidbach (100 MWh), mit geplanter Anlieferung im November 2026, entsteht in Bayern durch die Partnerschaft zwischen Maxsolar und Sungrow ein Speicherpaket mit insgesamt 125 MWh Kapazität. Beide Standorte zeigen mit ihrem Pilotcharakter, dass innovative Batteriespeicher wie der PowerTitan von Sungrow zunehmend zu einem zentralen Baustein für Netzstabilität, Netzdienlichkeit Flexibilität und die Integration erneuerbarer Energien werden.

    Stefan Schmidlkofer, Technical Director BESS bei MaxSolar: „Wutzldorf ist für uns ein wichtiger Schritt innerhalb unserer regionalen BESS-Cluster-Strategie. Mit Winterschneidbach folgt nun ein Projekt, das aufgrund seiner Größe und seines netzdienlichen Fokus weit über den einzelnen Standort hinaus Bedeutung hat."

    Winterschneidbach: Größter netzdienlicher Großspeicher Deutschlands

    Winterschneidbach ist mit 100 MWh der zweite und derzeit größte netzdienliche Batteriespeicher im Verteilnetzgebiet Deutschlands. Beide Standorte werden als Referenzstandorte für netzdienliche beziehungsweise Grid-Support-Anwendungen in Deutschland positioniert.

    Moritz Rolf, VP Sungrow Europe und zuständig für DACH, Benelux, Skandinavien & Türkei: „Die Kombination aus Wutzldorf und Winterschneidbach zeigt, wie Speicherprojekte in unterschiedlichen Größenordnungen gemeinsam zur Flexibilität und Stabilität des Energiesystems beitragen können. Wir freuen uns, MaxSolar bei diesen wegweisenden Projekten mit unserer Speichertechnologie zu unterstützen."

    Sungrow liefert Speichertechnologie für beide Standorte

    Sungrow liefert die Speicherlösungen für beide Projekte und unterstützt MaxSolar damit beim weiteren Ausbau großskaliger Speicherinfrastruktur in Deutschland. Während Wutzldorf den regionalen Cluster-Ansatz stärkt, setzt Winterschneidbach als großer netzdienlicher Speicher einen wichtigen Energiespeicherstandort für künftige Anwendungen im Verteilnetz. Die Inbetriebnahme von Wutzldorf ist in den kommenden Wochen vorgesehen.
     

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    Über Sungrow

    Sungrow ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und treibt seit über 29 Jahren nachhaltige Energielösungen voran. Bis Dezember 2025 hat Sungrow weltweit mehr als 1.000 GW an leistungselektronischen Wandlern installiert. Das Unternehmen wird von BloombergNEF als eines der weltweit bankfähigsten Unternehmen für PV-Wechselrichter und Energiespeicher anerkannt. Weitere Informationen unter www.sungrowpower.com.

    Über MaxSolar

    Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv. www.maxsolar.com 

    Logo (PRNewsfoto/Sungrow Power Supply Co., Ltd)

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008286/MaxSolar_Wutzeldorf3.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/6030285/Logo.jpg

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    Sungrow liefert Lösungen für netzdienliches Speichercluster von MaxSolar MÜNCHEN, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ - Mit Vertragsunterzeichnung Ende 2025 für das Projekt Wutzldorf und Spatenstich Anfang Juni haben MaxSolar und Sungrow den Grundstein für das erste netzdienliche Speicherprojekt in Bayern nach § 11a EnWG gelegt. …
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