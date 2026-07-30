DroneShield in Turbulenzen – Startbahn frei für Volatus Aerospace und Red Cat Holdings Eine Bruchlandung zieht die komplette Drohnenindustrie mit nach unten: Als die Aktie von DroneShield am Dienstag trotz eigentlich starker Zahlen abrutschte, gerieten auch andere Werte der jungen Zukunftsbranche unter Druck, obwohl deren Geschäft mit …



