Infineon, LPKF Laser und Strategic Resources - Drei Aktien vor den entscheidenden, richtungsweisenden Impulsen! Während der deutsche Chip-, Halbleiter- und Technologiesektor nach einer rasanten Berg- und Talfahrt schwere Dämpfer verkraften muss, richten Investoren ihren Blick auch auf andere Bereiche. Der Halbleiterriese Infineon kämpft nach seinem …



