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    METLEN unterzeichnet wegweisenden Liefervertrag für Gallium

    DIESE MITTEILUNG ENTHÄLT INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 DER MARKTMISSBRAUCHVERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 („EU MAR") UND ARTIKEL 7 DER MARKTMISSBRAUCHVERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014, SOWEIT DIESE DURCH DAS GESETZ DER EUROPÄISCHEN UNION (AUSTRITT) VON 2018 („UK MAR") IN DAS INLÄNDISCHE RECHT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS („UK") ÜBERNOMMEN WURDE.

    Wichtiger Meilenstein für Europas Strategie für kritische Rohstoffe

    ATHEN und LONDON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- METLEN gibt einen langfristigen kommerziellen Vertrag über die Lieferung von rund 25 % der jährlichen Galliumproduktion aus seiner geplanten Produktionsanlage in Griechenland bekannt. Die Bedingungen der Vereinbarung sind vertraulich.

    METLEN Logo

    Die Vereinbarung ist der erste große kommerzielle Liefervertrag für Gallium zwischen einem europäischen Hersteller und einem führenden US-Technologieunternehmen und stellt einen strategischen Meilenstein für die Bemühungen Europas dar, die Widerstandsfähigkeit seiner Lieferkette für kritische Rohstoffe zu stärken.

    Gallium ist ein kritischer Rohstoff, der für KI, moderne Infrastruktur für erneuerbare Energien, Telekommunikation und Verteidigungslösungen unverzichtbar ist. Heute ist die weltweite Galliumproduktion in hohem Maße konzentriert, weshalb die Erschließung alternativer und zuverlässiger Bezugsquellen für alle Industrieländer von strategischer Bedeutung ist.

    METLEN ist das erste Unternehmen in Europa, das eine integrierte Galliumproduktion etabliert hat, und das erste, das einen kommerziellen Vertrag für in Europa produziertes Gallium abgeschlossen hat. Damit rücken Griechenland und Europa an die Spitze einer neuen strategischen industriellen Wertschöpfungskette.

    Dieser Erfolg ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- und Innovationsbemühungen der unternehmenseigenen F&E-Teams, die im historischen Industriewerk „Aluminium of Greece" sowie im neu gegründeten Teilbereich „Critical & Rare Metals" von M Metals angesiedelt sind.

    Evangelos Mytilineos, Executive Chairman von METLEN, äußerte sich zu der Vereinbarung wie folgt: „Wir sind besonders stolz darauf, dass METLEN sowohl für Griechenland als auch für Europa ein völlig neues Kapitel in der Industrie aufschlägt – nämlich die erfolgreiche Entwicklung der Galliumproduktion durch unsere Teams bei Aluminium of Greece. Zum ersten Mal in der Geschichte von METLEN hat eines unserer metallurgischen Produkte weltweit so großes Interesse bei führenden Industrienationen geweckt. Dies spiegelt sowohl die strategische Bedeutung von Gallium als auch das Vertrauen der weltweit führenden Technologieunternehmen in die Qualität und Zuverlässigkeit unseres Materials wider, das bereits umfangreichen Qualifizierungstests unterzogen wurde."

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