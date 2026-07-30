Meta-Aktie bricht nach Zahlen ein – KI-Investitionen belasten den Cashflow

Die Quartalszahlen von Meta sorgten für einen kräftigen Kursrückgang der Aktie. Im nachbörslichen Handel verlor diese 7,45 Prozent auf 542 US-Dollar, nachdem der Konzern einen dramatischen Einbruch beim freien Cashflow sowie einen enttäuschenden Ergebnisausblick veröffentlicht hatte. Zwar konnte Meta beim Umsatz stark wachsen, doch die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz überschatten die operative Entwicklung zunehmend.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der freie Cashflow des Unternehmens fiel im zweiten Quartal auf lediglich 784 Millionen US-Dollar, nachdem Meta im Vorjahreszeitraum noch 8,55 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hatte. Damit verzeichnete der Konzern den niedrigsten freien Cashflow seit Ende 2022.

Der massive Rückgang verdeutlicht die finanziellen Belastungen der aggressiven KI-Strategie von CEO Mark Zuckerberg. Milliarden fließen derzeit in neue Rechenzentren, Hochleistungs-Chips sowie den Ausbau der eigenen Infrastruktur, während ein wirtschaftlicher Nutzen bislang ausbleibt.

Gewinn bleibt deutlich hinter Erwartungen zurück

Auch bei der Profitabilität enttäuschte Meta. Der Gewinn je Aktie belief sich im zweiten Quartal auf 6,18 US-Dollar und lag damit klar unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 7,22 US-Dollar.

Für zusätzliche Ernüchterung sorgte zudem der Ausblick für das laufende dritte Quartal. Meta erwartet einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar. Die Prognose liegt leicht unter den bisherigen Markterwartungen und verstärkte die Sorgen über eine mögliche Abschwächung des Wachstums.

Umsatz wächst – Werbegeschäft bleibt starke Stütze

Trotz der negativen Überraschungen konnte Meta beim Umsatz überzeugen. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar und erreichten damit das stärkste Wachstumstempo seit Ende 2021.

Vor allem das Werbegeschäft entwickelt sich weiterhin robust und finanziert derzeit den Großteil der milliardenschweren KI-Investitionen. Auch die Nutzung der Plattformen nahm wieder zu. Meta meldete 3,6 Milliarden täglich aktive Nutzer über alle Dienste hinweg – ein Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zuckerberg verteidigt Milliardenoffensive

Meta rechnet für das laufende Jahr mit Investitionen zwischen 130 und 145 Milliarden US-Dollar und hob die Untergrenze seiner bisherigen Prognose erneut an.

Auf der Analystenkonferenz verteidigte CEO Mark Zuckerberg die hohen Ausgaben. Er räumte ein, dass es sich um eine außergewöhnlich große Investition handle, zeigte sich jedoch überzeugt, dass sich diese langfristig auszahlen werde.

Nach seinen Angaben werde künftig ein erheblicher Teil der Rechenleistung für das Training eigener KI-Modelle, den Ausbau des Kerngeschäfts sowie die Entwicklung persönlicher KI-Assistenten verwendet. Gleichzeitig wolle Meta ein neues Geschäftsfeld aufbauen und Rechenkapazitäten an externe Unternehmenskunden verkaufen.

Zuckerberg erklärte, Meta verfüge bereits über zahlreiche Angebote von Unternehmen, die bereit seien, für die verfügbare Rechenleistung einen deutlichen Aufpreis zu zahlen. Daraus könne langfristig ein neues Cloud-Geschäft entstehen, das zusätzliche Einnahmequellen neben der Werbung erschließen soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 585,6EUR auf Nasdaq (30. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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