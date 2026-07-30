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    METLEN unterzeichnet Gallium-Liefervertrag - Wegweisender Deal

    Mit einem bahnbrechenden Liefervertrag für Gallium setzt METLEN neue Maßstäbe für Europas technologische Souveränität und stärkt zugleich strategisch wichtige Lieferketten.

    METLEN unterzeichnet Gallium-Liefervertrag - Wegweisender Deal
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • METLEN hat einen langfristigen kommerziellen Liefervertrag über etwa 25 % der jährlichen Galliumproduktion aus seiner geplanten Produktionsanlage in Griechenland unterzeichnet; die Vertragsbedingungen sind vertraulich.
    • Es ist der erste große kommerzielle Gallium-Liefervertrag zwischen einem europäischen Hersteller und einem führenden US‑Technologieunternehmen und gilt als strategischer Meilenstein zur Stärkung europäischer Lieferketten für kritische Rohstoffe.
    • Gallium gilt als kritischer Rohstoff für KI, erneuerbare‑Energie‑Infrastruktur, Telekommunikation und Verteidigung; die weltweite Produktion ist stark konzentriert, weshalb neue, zuverlässige Bezugsquellen strategisch wichtig sind.
    • METLEN ist das erste Unternehmen in Europa, das eine integrierte Galliumproduktion etabliert hat, wodurch Griechenland und Europa eine führende Rolle in einer neuen strategischen industriellen Wertschöpfungskette einnehmen.
    • Das Gallium‑Projekt wurde von der Europäischen Kommission nach dem Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) als strategisches Projekt anerkannt; die Europäische Investitionsbank (EIB) hat im Rahmen von REPowerEU eine Finanzierung bewilligt.
    • METLEN ist international tätig, primär an der London Stock Exchange notiert (FTSE‑100), und wies 2025 Kennzahlen von 7,11 Mrd. € Umsatz, 753 Mio. € EBITDA und 314 Mio. € Nettogewinn sowie eine bereinigte Nettoverschuldung von 2,10 Mrd. € aus.



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