METLEN unterzeichnet Gallium-Liefervertrag - Wegweisender Deal
Mit einem bahnbrechenden Liefervertrag für Gallium setzt METLEN neue Maßstäbe für Europas technologische Souveränität und stärkt zugleich strategisch wichtige Lieferketten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- METLEN hat einen langfristigen kommerziellen Liefervertrag über etwa 25 % der jährlichen Galliumproduktion aus seiner geplanten Produktionsanlage in Griechenland unterzeichnet; die Vertragsbedingungen sind vertraulich.
- Es ist der erste große kommerzielle Gallium-Liefervertrag zwischen einem europäischen Hersteller und einem führenden US‑Technologieunternehmen und gilt als strategischer Meilenstein zur Stärkung europäischer Lieferketten für kritische Rohstoffe.
- Gallium gilt als kritischer Rohstoff für KI, erneuerbare‑Energie‑Infrastruktur, Telekommunikation und Verteidigung; die weltweite Produktion ist stark konzentriert, weshalb neue, zuverlässige Bezugsquellen strategisch wichtig sind.
- METLEN ist das erste Unternehmen in Europa, das eine integrierte Galliumproduktion etabliert hat, wodurch Griechenland und Europa eine führende Rolle in einer neuen strategischen industriellen Wertschöpfungskette einnehmen.
- Das Gallium‑Projekt wurde von der Europäischen Kommission nach dem Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) als strategisches Projekt anerkannt; die Europäische Investitionsbank (EIB) hat im Rahmen von REPowerEU eine Finanzierung bewilligt.
- METLEN ist international tätig, primär an der London Stock Exchange notiert (FTSE‑100), und wies 2025 Kennzahlen von 7,11 Mrd. € Umsatz, 753 Mio. € EBITDA und 314 Mio. € Nettogewinn sowie eine bereinigte Nettoverschuldung von 2,10 Mrd. € aus.
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