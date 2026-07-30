Hoffnung auf Wachstum trotz Iran-Krieg

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg bremst die Erholung der deutschen Wirtschaft. Jüngste Konjunkturdaten machen jedoch Hoffnung, dass es auch im zweiten Quartal etwas Wachstum gab. Eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für den Zeitraum April bis Juni 2026 veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr). Volkswirte rechnen mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent zum Vorquartal.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, die das Ifo-Institut regelmäßig ermittelt, hat sich im Juli den dritten Monat in Folge verbessert. Aus dem Ausland verzeichnete die Industrie nach jüngsten Daten mehr Aufträge. Zudem legten die deutschen Exporte im Mai den vierten Monat in Folge zu.