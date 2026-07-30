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    Winterurlaub

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    Nachfrage zieht nach spätem Start an

    Für Sie zusammengefasst
    • Unsichere Lage am Golf verzögerte Winterbuchungen
    • Fernziele wie Thailand Malediven Kanaren stark gefragt
    • Ägypten verzeichnet fast doppelt so viele Buchungen
    Winterurlaub - Nachfrage zieht nach spätem Start an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die unsichere Lage am Golf bremst den Start ins Winterreisegeschäft. Buchungen für Winterurlaub gingen in diesem Jahr später ein als noch im Vorjahr, heißt es beim zweitgrößten deutschen Reiseanbieter Dertour. Doch inzwischen erhöhten sich die Buchungszahlen, so Dertour-Deutschland-Chef Boris Raoul.

    "In Summe liegen die Gästezahlen für den kommenden Winter noch unter jenen des Vorjahres", sagte Raoul laut Mitteilung. Und das gelte nicht nur für Dertour, sondern für den gesamten Markt. "Seit etwa einem Monat sehen wir bei unseren Veranstaltern jedoch deutlich anziehende wöchentliche Buchungseingänge", so Raoul. Die Zeit des Abwartens sei vorbei. "Wir blicken daher sehr positiv auf die kommenden Buchungsmonate der Wintersaison."

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    Fernziele beliebt

    Beliebteste Winterziele seien derzeit Thailand und Ägypten, dahinter folgten Ziele im Indischen Ozean wie die Malediven sowie die Kanarischen Inseln. Mit 51 Prozent entfalle etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Winter-Buchungen auf die Fernstrecke. Gefragt seien neben Asien auch die Karibik, Ostafrika und Nordamerika.

    Auf der Kurz- und Mittelstrecke dominierten neben Ägypten vor allem Spanien und die Türkei, gefolgt von Zielen im Inland. "Ägypten erfreut sich derzeit einer besonders großen Nachfrage, die aktuellen Buchungseingänge sind fast doppelt so hoch wie im Vorjahr", sagte Raoul. Das Land hatte bei Dertour bereits im vergangenen Winter Spanien als beliebtestes Ziel der Kurz- und Mittelstrecke abgelöst. Den Platz dürfte es nun verteidigen, schätzt Raoul.

    Ägypten erlebt Comeback

    Konkurrent Tui hatte bereits im Juni von steigender Nachfrage nach Ägypten-Reisen im Sommer berichtet. Anfang des Jahres hatte der Iran-Krieg die Nachfrage nach Urlaub in Ägypten noch deutlich einbrechen lassen. Doch das habe sich geändert. Ägypten gehöre zu den "Comeback-Zielen im Last-Minute-Sommer", sagte Tui-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi./fjo/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 8,872 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +12,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +37,97 %/+24,17 % bedeutet.





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