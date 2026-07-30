Politische Unsicherheit bremst Nachfrageerholung – Alarmstimmung wächst
Bucher Industries startet 2026 in einem anspruchsvollen Umfeld: Während politische Unsicherheiten die Landwirtschaft bremsen, halten andere Sparten mit soliden Aufträgen dagegen.
- Im ersten Halbjahr 2026 zeigte Bucher Industries eine verhaltene Marktentwicklung; politische Unsicherheiten dämpften vor allem das Investitionsklima im Landwirtschaftsbereich, während die übrigen Divisionen positive Auftragseingänge zeigten.
- Auftragseingang CHF 1’241 Mio. (-3.8% gegenüber H1 2025); Nettoumsatz CHF 1’471 Mio. (-4.3%), der Umsatzrückgang spiegelte niedrigere Auftragsbestände zu Jahresbeginn wider.
- EBIT CHF 105 Mio. (-41.0% yoy); Konzernergebnis CHF 88 Mio. (-38.5%); Gewinn pro Aktie CHF 8.90 (-36.3%).
- Die Finanzlage bleibt solide: Nettoliquidität CHF 278 Mio.; Eigenkapitalquote 66.1%; betriebliche Nettorendite (RONOA) nach Steuern 12.7%.
- Divisionen entwickelten sich unterschiedlich: Kuhn Group mit erheblichem Auftragseingangsrückgang; Emhart Glass mit stark rückläufigem Umsatz; Hydraulics und Municipal zeigen Verbesserungen bzw. stabile Margen; Specials belastet durch Restrukturierungskosten.
- Ausblick 2026: Erwartet wird ein leicht tieferer Umsatz auf vergleichbarer Basis und eine EBIT-Marge unter dem Vorjahr; Kostensparmaßnahmen werden fortgeführt und die Near-to-Customer-Strategie sowie Innovationen bleiben Kernelemente.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 30.07.2026.
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